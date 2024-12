Dans ce contexte, la collaboration entre la Commission et la BEI va permettre d'injecter un total de 3 milliards d'euros pour le développement d'une industrie européenne des batteries compétitive et durable. « La Commission européenne s'est engagée à mobiliser les investissements indispensables dans les technologies de pointe afin de soutenir un secteur européen des batteries résilient. Nous combinons différents instruments financiers pour cibler notre soutien de la manière la plus efficace possible et maximiser l'investissement privé », commente l'organe exécutif.