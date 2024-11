CHP1

Du coup, doit-on se laisser faire?

Les Chinois ont réussi à détruire toute la high-tech Européenne (TV, HiFi, Électroménager, smartphones, …) avec notre volonté (politique) ou pas qui se sont traduites en délocalisations et subventions Chinoises sous prétexte de meilleurs (bas) coûts pour le peuple. De même, la volonté politique des années 1970 à 1990 est qu’on ne voulait plus d’industries « polluantes » en Europe, les délocaliser vers des pays moins regardants et n’avoir plus qu’une population d’ingénieurs et cadres et plus d’ouvriers et d’industries (utopie politique Européenne).

Maintenant, et après avoir délocalisé aussi notre intelligence, on s’étonne que tout viens de Chine ou d’Asie.

Il faut tout faire pour re-localiser car c’est de nos emplois qu’il s’agit en fin de compte. Ce sera dur et ça prendra des années.