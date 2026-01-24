Renault prépare la production de drones militaires dans ses usines du Mans et de Cléon. La DGA a commandé une dizaine d’unités pour tester le concept avant un contrat de dix ans évalué à près d’un milliard d’euros.

Les équipes du Mans ajustent les lignes de production, calibrent les machines et supervisent l’intégration des moteurs et des structures métalliques. À Cléon, les moteurs thermiques sont modifiés pour répondre aux spécifications opérationnelles.

L’ETI Turgis Gaillard a livré la première version du drone Chorus, et son équipe teste actuellement le modèle Aarok. Il peut atteindre 400 km/h et voler jusqu’à 5 000 mètres. Fanny Turgis, sa directrice générale, rappelle que la priorité est la rapidité et la fiabilité : les drones doivent frapper, observer et collecter des renseignements à moindre coût par rapport aux missiles classiques.