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Le V2G est une sorte de protocole de communication entre ton véhicule et une borne spécifique (qui sait parler ce protocole, basé sur une sorte de CPL local). Si tu n’as pas cette borne chez toi, ça ne fait absolument rien. Si ta voiture n’implémente pas le protocole V2G, ça ne fait rien non plus. Sinon ta voiture doit avoir un onduleur qui va convertir le DC haute tension de ta batterie en AC basse tension.

Si tu as la borne, tu n’as résolu que 5% des problèmes car la borne doit se connecter (via Internet) à un fournisseur d’énergie qui propose la fonction (ce qui n’existe pas en France ni en EU pour l’instant). La communication est chiffrée, tu ne peux pas savoir ce que la voiture dit avec ce fournisseur.

L’idée sous-jacente, c’est que lorsque le réseau électrique est saturé de consommateur, les prix montent, le fournisseur puise dans ta batterie pour fournir du courant à la grille (et faire une marge au passage sur la vente). En contrepartie, lorsque le prix baisse en dessous du tarif moyen (genre, en journée en plein soleil, la nuit à 2h du mat, etc…), le fournisseur autorise la voiture a réabsorber le courant renvoyé (elle se charge alors).

Techniquement, pour toi, ta batterie se fait simplement poncer par le fournisseur (la durée de vie de ta batterie, il s’en tape) et c’est lui qui fait les bénefs, toi tu n’aura que les miettes (genre: on te fait la charge 10% moins chère, whaou) alors que le tarif de l’électricité varie de 30% à 200% dans la journée, chercher l’erreur.

L’autre problème, c’est que si tu veux partir pour ton voyage de noce à 500km de là, alors que le fournisseur a vidé ta batterie, tu es cuit.

À ne pas confondre avec la fonction V2L (vehicle to load) qui, contrairement à V2G, n’est pas verrouillée à un protocole in-implémentable et qui permet à ta voiture de gérer du 3kW AC (en général) à ta demande pour alimenter tes outils, ton congélateur en cas de coupure EDF, ou autre. La plupart des voitures électriques actuelles implémentent V2L, heureusement.