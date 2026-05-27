La France possède l'électricité la moins chère d'Europe, et pourtant peu de ménages en profitent vraiment. Les grands fournisseurs, parmi lesquels EDF, Engie et TotalEnergies, viennent de lancer ou de mettre à jour une salve d'offres.
C'est une offensive commerciale ben préparée et presque historique qui a été dévoilée mardi soir à l'occasion du sommet « Électrifions la France » à l'Élysée. EDF, Engie, TotalEnergies, Octopus Energy et Ilek ont accepté de proposer à leurs clients des offres d'électricité moins chères que le tarif réglementé, en misant sur les heures creuses et la recharge de véhicule électrique à 1,80 euro pour 100 km. La France, qui affiche déjà l'électricité la moins chère d'Europe à 60 euros/MWh, entend que ses ménages en profitent enfin vraiment.
La France a l'électricité la moins chère d'Europe et pourtant personne n'en profite
Peu de Français le savent, mais leur électricité est la moins chère d'Europe… et de loin. Sur le marché de gros, là où les fournisseurs s'approvisionnent avant de vous revendre l'énergie, le prix français tournait autour de 60 euros/MWh en moyenne en 2025, contre 87 euros en Allemagne et 107 euros en Italie. La raison tient en un bouquet énergétique très particulier, avec un nucléaire historique et des énergies renouvelables en plein essor, qui forment ensemble un mix à 95 % décarboné, abondant et stable, qui tire mécaniquement les prix vers le bas.
Pourtant, la plupart des Français restent abonnés au tarif réglementé, un prix fixe, identique à toute heure et toute saison, qui ne reflète pas du tout la réalité du marché. Car le prix de l'électricité, comme celui des billets d'avion, varie constamment. Elle coûte bien moins cher à 3h du matin, quand tout le monde dort, qu'à 19h quand chaque foyer rentre et allume ses appareils. C'est exactement sur cet écart que les fournisseurs surfent aujourd'hui pour proposer des économies concrètes.
C'est là qu'entre en jeu le compteur Linky. Installé chez la quasi-totalité des Français désormais, le petit boîtier d'Enedis communique en temps réel avec votre fournisseur et lui permet de vous proposer des tarifs différents selon l'heure, bien au-delà des traditionnelles heures creuses nocturnes. Concrètement, si vous programmez votre lave-linge ou la recharge de votre voiture électrique pendant les pics de production solaire ou éolienne, vous payez moins cher : le réseau est plein, l'électricité abonde, et ce surplus se répercute directement sur votre facture.
EDF, Engie, TotalEnergies : des offres presque imbattables à saisir cet été
EDF a dégainé le premier avec « Zen Estival », une offre qui multiplie les plages horaires à prix réduit l'été, avec des heures creuses classiques et des heures encore plus creuses, autrement dit, des moments où le kWh devient vraiment bon marché. À la clé, 9 % d'économies annuelles en moyenne par rapport au tarif réglementé annonce le fournisseur, pour un foyer sans chauffage électrique individuel. Engie va plus loin avec son offre « Référence 3 ans ». Chaque après-midi entre 13h et 17h, jusqu'au 30 septembre, la moitié de votre consommation vous est remboursée, pile l'heure où les panneaux solaires tournent à plein régime.
TotalEnergies cible directement les propriétaires de voiture électrique avec « Charge'Heures », une offre où entre 2h et 6h du matin, quand le réseau est quasi vide et la demande au plus bas, le kWh est deux fois moins cher qu'en journée. Si vous branchez votre voiture avant d'aller dormir, elle se recharge toute seule au tarif le plus bas. Octopus Energy pousse le concept encore plus loin, puisque le fournisseur propose jusqu'à 16 heures creuses par jour l'été, soit les deux tiers de la journée à prix réduit, avec des économies annuelles moyennes de 12 % à la clé.
Moins connue du grand public, l'offre voiture électrique d'Ilek mérite pourtant qu'on s'y attarde un instant. Entre 3h et 7h du matin, pendant ses super heures creuses, recharger sa voiture revient à seulement 1,80 euro pour 100 kilomètres parcourus. Pour mesurer ce que cela représente, il faut avoir à l'esprit qu'avec un plein d'essence, ces mêmes 100 km vous coûtent près de huit fois plus cher. Difficile de trouver un argument plus parlant en faveur de la voiture électrique.
Le V2G de Renault est une première mondiale qui change la logique de la recharge à domicile
Toutes ces offres reposent sur l'idée de consommer l'électricité quand elle est produite en abondance, plutôt que quand tout le monde en réclame en même temps. Les panneaux solaires inondent le réseau l'après-midi, les éoliennes tournent à plein la nuit, et à ces moments-là, l'électricité est moins chère parce qu'il y en a trop. En décalant ses usages vers ces créneaux, le consommateur allège sa facture et évite les pics de tension sur le réseau. C'est peut-être la première fois dans l'histoire de l'énergie que le geste écologique et le geste économique pointent exactement dans la même direction.
Tout ça n'est qu'un début. La technologie Vehicle-to-Grid, ou V2G, progresse. Au lieu que votre voiture ne fasse que consommer de l'électricité, elle peut aussi en restituer au réseau quand celui-ci en a besoin. Concrètement, votre Renault R5, première voiture au monde à proposer cette fonction dans une offre clé en main selon le constructeur, se recharge quand l'électricité est bon marché, puis renvoie du courant au réseau aux heures de pointe. À la clé ici, plus de 200 euros d'économies annuelles pour son propriétaire, sans rien faire de plus que brancher sa voiture.
Alors, par où commencer ? Si vous n'avez jamais changé de contrat, deux offres méritent une attention immédiate. TotalEnergies lance « Access », une formule simple et numérique qui garantit 10 % de réduction sur le prix du kWh pendant trois ans par rapport au tarif réglementé, sans avoir à surveiller les heures creuses. EDF, de son côté, offre 100 euros de bonus de bienvenue à tout nouveau souscripteur. Autant de raisons de ne pas remettre à demain ce coup de fil, ou ce clic qui pourrait alléger votre prochaine facture.
Une chose est sûre, avec le déploiement du V2G et la montée en puissance des énergies renouvelables, la question ne sera bientôt plus « comment payer moins cher son électricité », mais « comment faire en sorte que sa maison et sa voiture la gèrent à votre place ».