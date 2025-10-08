Depuis début octobre, Engie teste une formule inédite, qui inclut deux heures d'électricité à prix cassé chaque après-midi. Le hic, c'est que ces créneaux de deux heures consécutives compris entre 13h et 17h ne correspondent pas forcément à vos pics de consommation. Vous ne faites peut-être pas tourner votre four à 14h un mardi, ni votre machine à laver à 15h un dimanche. D'où l'intérêt croissant pour les batteries domestiques, ces gros blocs capables d'emmagasiner l'énergie bon marché de l'après-midi pour la restituer le soir venu, quand vous en avez vraiment besoin.