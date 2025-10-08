Engie a lancé il y a quelques jours l'offre « Happy Heures Vertes », avec deux heures quotidiennes d'électricité quasi-gratuite. Une aubaine... surtout si vous possédez une batterie pour stocker cette énergie.
Depuis début octobre, Engie teste une formule inédite, qui inclut deux heures d'électricité à prix cassé chaque après-midi. Le hic, c'est que ces créneaux de deux heures consécutives compris entre 13h et 17h ne correspondent pas forcément à vos pics de consommation. Vous ne faites peut-être pas tourner votre four à 14h un mardi, ni votre machine à laver à 15h un dimanche. D'où l'intérêt croissant pour les batteries domestiques, ces gros blocs capables d'emmagasiner l'énergie bon marché de l'après-midi pour la restituer le soir venu, quand vous en avez vraiment besoin.
Comment fonctionne vraiment cette offre Engie ?
Le principe de l'offre Happy Heures Vertes semble simple sur le papier. Vous choisissez un créneau de deux heures parmi trois options (13h-15h, 14h-16h ou 15h-17h), et pendant cette fenêtre, l'électricité vous est facturée à 0 euro hors taxes. Attention au détail qui tue, vous savez, le fameux « hors taxes », qui n'est pas franchement synonyme de complète gratuité. Avec les contributions et taxes incompressibles, vous payez quand même 0,03598 euro le kilowattheure. C'est dérisoire, comparé aux heures pleines, certes, mais le mot « gratuit » mérite ses guillemets.
L'idée d'Engie est écologique, en ce qu'elle consiste à aligner votre consommation sur les heures où les panneaux solaires produisent le plus. Entre 13h et 17h, les centrales photovoltaïques tournent à plein régime en France. En vous incitant à consommer à ce moment-là, le fournisseur cherche à mieux absorber cette production renouvelable qui, sinon, se perd partiellement faute d'être utilisée.
Mas voilà le piège, pour que cette offre devienne réellement avantageuse par rapport au tarif réglementé d'EDF, le comparateur Selectra a calculé qu'il faut déplacer au moins 18% de votre consommation annuelle totale sur ce créneau de deux heures. Pour un foyer français moyen qui consomme 7 700 kWh par an, cela représente 1 386 kWh à concentrer l'après-midi. Autant dire mission quasi impossible sans équipement spécifique, puisque les heures pleines et creuses du contrat sont par ailleurs 17% plus chères que chez EDF.
Pourquoi les batteries domestiques changent complètement la donne
Engie l'admet directement auprès de nos confrères de 20 Minutes, cette offre cible en priorité les propriétaires de voitures électriques, de pompes à chaleur pour piscine, de chauffe-eaux programmables de grande capacité... et de batteries domestiques. Ces dernières représentent justement l'équipement le plus flexible pour exploiter ces deux heures dorées.
Une batterie domestique, c'est un peu comme un power bank géant pour votre maison. Elle se charge quand l'électricité coûte moins cher (ou ne coûte presque rien), puis redistribue cette énergie stockée pendant les heures pleines, quand vous préparez le dîner, allumez le chauffage ou regardez la télé. Concrètement, au lieu d'essayer de caler trois lessives et un cycle de lave-vaisselle entre 14h et 16h, vous laissez la batterie se gaver d'énergie quasi-gratuite, et vous vivez normalement.
Les documents d'Engie restent volontairement flous sur cette dimension. Ce qu'on sait en revanche, c'est que ce type d'installation reste coûteux et que la rentabilité dépend énormément de votre profil de consommation. Si vous n'êtes pas déjà équipé de panneaux solaires ou si votre consommation reste modeste, l'investissement dans une batterie uniquement pour profiter de cette offre risque de ne jamais s'amortir. En revanche, pour les foyers déjà engagés dans l'autoconsommation énergétique, c'est potentiellement le chaînon manquant qui transforme une offre marketing en véritable levier d'économies.