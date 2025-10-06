Pour savoir si vous faites partie des 11 millions de foyers impactés par la réforme, vous pouvez évidemment le savoir en vous rendant sur votre espace client ou en consultant votre facture. Vos plages d'heures creuses actuelles y figurent obligatoirement. Si une partie de ces heures se situe entre 7h et 11h du matin, ou entre 17h et 23h le soir, bingo, vous faites partie des millions de Français concernés.