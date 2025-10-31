À partir du 1er novembre, les horaires des heures pleines et creuses changent pour plus d'un million de foyers. Et pour éviter la douche froide sur la facture, Ecojoko vous aide à savoir, en un clin d'œil, quand brancher ou débrancher vos appareils les plus gourmands.
Demain, pour 1,7 million de Français, il va vite falloir oublier ses automatismes : le lave-vaisselle d'après dîner ou la lessive du matin risquent désormais de tourner… au tarif fort. La commission de régulation de l'énergie et Enedis rebattent les cartes avec une nouvelle répartition des créneaux : les huit heures creuses quotidiennes seront désormais placées entre 23h et 7h la nuit (min. 5h consécutives), mais aussi entre 11h et 17h dans la journée (jusqu'à 3 heures), les créneaux exacts variant selon les zones géographiques.
Une refonte pensée pour lisser la consommation d'électricité et mieux coller à la production d'énergie solaire, qui atteint son pic en milieu de journée. Mais entre les nouvelles plages horaires, les tarifs variables et les contrats Tempo, s'y retrouver devient vite un casse-tête.
Un assistant pour consommer de l'électricité au bon moment de la journée
C'est là qu'entre en scène Ecojoko, petit boîtier malin labellisé GreenTech Innovation et conçu par deux ingénieurs français. Installé en quelques minutes près du compteur électrique Linky (via une clé sans fil), il mesure la consommation en temps réel et la rend lisible d'un coup d'œil.
Sa dernière mise à jour introduit une jauge tarifaire ultra-visuelle : plus elle se remplit, plus le prix de l'électricité grimpe. À l'inverse, lorsqu'elle baisse, c'est le bon moment pour lancer la machine, recharger la voiture ou mettre le four en route. L'idée : simplifier les arbitrages sans plonger dans les graphiques ni attendre la facture du fournisseur d'énergie.
Depuis l'écran du boîtier ou l'application mobile, on peut également consulter les prochaines plages tarifaires et planifier ses usages en conséquence. Un vrai plus alors que les heures creuses ne sont plus cantonnées à la nuit.
Les utilisateurs du tarif Tempo ne sont pas oubliés : Ecojoko gère aussi les jours bleus, blancs ou rouges, avec alertes et prévisions pour anticiper les pics hivernaux. La mise à jour est gratuite et automatique, preuve qu'un petit boîtier (disponible à l'achat - 199€ - ou la location - 7,99€/mois - sur le site du fabricant) peut parfois faire beaucoup pour alléger la facture d'électricité et la conscience énergétique.
Et pour les petits chanceux qui n'ont pas encore été prévenus par leur fournisseur d’énergie ni basculé aux heures creuses entre 23h et 7h, vous faites sans doute partie des 9,3 millions de foyers qui passeront à un système saisonnier, avec des heures creuses différenciées selon les périodes d'été et d'hiver, entre décembre 2026 et octobre 2027. Vous avez donc encore un peu de temps devant vous…