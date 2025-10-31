Demain, pour 1,7 million de Français, il va vite falloir oublier ses automatismes : le lave-vaisselle d'après dîner ou la lessive du matin risquent désormais de tourner… au tarif fort. La commission de régulation de l'énergie et Enedis rebattent les cartes avec une nouvelle répartition des créneaux : les huit heures creuses quotidiennes seront désormais placées entre 23h et 7h la nuit (min. 5h consécutives), mais aussi entre 11h et 17h dans la journée (jusqu'à 3 heures), les créneaux exacts variant selon les zones géographiques.

Une refonte pensée pour lisser la consommation d'électricité et mieux coller à la production d'énergie solaire, qui atteint son pic en milieu de journée. Mais entre les nouvelles plages horaires, les tarifs variables et les contrats Tempo, s'y retrouver devient vite un casse-tête.

Un assistant pour consommer de l'électricité au bon moment de la journée

C'est là qu'entre en scène Ecojoko, petit boîtier malin labellisé GreenTech Innovation et conçu par deux ingénieurs français. Installé en quelques minutes près du compteur électrique Linky (via une clé sans fil), il mesure la consommation en temps réel et la rend lisible d'un coup d'œil.

Sa dernière mise à jour introduit une jauge tarifaire ultra-visuelle : plus elle se remplit, plus le prix de l'électricité grimpe. À l'inverse, lorsqu'elle baisse, c'est le bon moment pour lancer la machine, recharger la voiture ou mettre le four en route. L'idée : simplifier les arbitrages sans plonger dans les graphiques ni attendre la facture du fournisseur d'énergie.