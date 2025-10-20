elooping02

Je suis au tarif Tempo depuis 2 ans, et effectivement les heures creuses ne changent pas pour moi, ça reste 22h - 6h. Avant en heure pleine/creuse, les heures creuses commençaient à 0h00 et se terminaient à 8h00. Perso en étant passé à Tempo, j’ai économisé 32% sur ma facture d’électricité. Je ne chauffe pas à l’électrique, mais j’ai un ballon d’eau chaude électrique de 200L (sur contacteur jour/nuit) et on lance le lave vaisselle à 22h.