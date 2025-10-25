Cette nuit, à 3h du matin, il sera 2h, puisque nous aurons opéré un nouveau changement d'heure, comme le veut la tradition. Une heure de sommeil en plus, ce qui est toujours bon à prendre, mais aussi des économies sur votre d'électricité. En réalité, cette dernière affirmation est moins glorieuse qu'auparavant. L'ADEME confirme que le changement d'heure ne permet d'économiser pus que 0,07% de notre consommation, une paille. Pendant ce temps, des gestes bien plus simples pourraient alléger votre facture de plusieurs dizaines d'euros.