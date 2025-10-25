Cette nuit intervient le traditionnel passage à l'heure d'hiver, toujours motivé par des économies d'énergie potentielles. Sauf que l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, estime que les gains ne représentent plus qu'un euro par foyer.
Cette nuit, à 3h du matin, il sera 2h, puisque nous aurons opéré un nouveau changement d'heure, comme le veut la tradition. Une heure de sommeil en plus, ce qui est toujours bon à prendre, mais aussi des économies sur votre d'électricité. En réalité, cette dernière affirmation est moins glorieuse qu'auparavant. L'ADEME confirme que le changement d'heure ne permet d'économiser pus que 0,07% de notre consommation, une paille. Pendant ce temps, des gestes bien plus simples pourraient alléger votre facture de plusieurs dizaines d'euros.
Quand le changement d'heure faisait vraiment économiser de l'argent
Soyons francs, le changement d'heure, cette tradition née en 1976, ne sauvera pas votre pouvoir d'achat. Sur votre facture annuelle, cette gymnastique que vous faites deux fois par an vous fait économiser environ un euro, selon l'Agence de la transition écologique. Même pas de quoi s'offrir un café en terrasse en 2025 (ou alors, on veut tout de suite l'adresse). Pour ce maigre gain, vous devrez peut-être subir quelques nuits d'insomnie, et une fatigue passagère.
Pourtant, quand cette mesure débarque dans les années 70, nous sommes en pleine crise pétrolière et les ambitions sont légitimes. L'idée est de profiter d'une heure de lumière naturelle supplémentaire le soir, pour réduire l'éclairage artificiel. Et ça marche, puisque vingt ans plus tard, en 1996, les économies atteignent 1 200 gigawattheures par an, l'équivalent de la consommation d'une ville de 500 000 habitants.
Seulement voilà, ces économies ont fondu de 70% en trente ans. Aujourd'hui, on plafonne à 351 gigawattheures annuels pour toute la France. Cette chute spectaculaire n'est pas due au hasard. Entre-temps, une petite révolution technologique s'est invitée dans nos salons. Son nom, vous le connaissez toutes et tous : l'ampoule LED. Elle a tout changé.
Les LED ont tout changé pour votre consommation électrique
Les ampoules LED consomment dix fois moins d'énergie que les vieilles ampoules à incandescence. Résultat, bein l'éclairage ne pèse désormais plus que 5% de notre consommation électrique totale, contre près de 20% dans les années 1970. Décaler l'heure pour grappiller quelques minutes de soleil devient donc de moins en moins pertinent avec le temps. Un peu comme essayer de vider l'océan avec une petite cuillère.
Nos modes de vie ont aussi radicalement changé. Ordinateurs, téléphones portables, box internet, consoles de jeux ou téléviseurs connectés sont autant d'appareils qui n'existaient pas il y a cinquante ans et qui tournent H24, qu'il fasse jour ou nuit dehors. Le chauffage, lui, représente désormais 60% de la consommation d'un foyer. Le changement d'heure ne l'influence en rien.
L'Europe a bien tenté de réagir. En 2018, après une consultation où 84% des Français se disent favorables à l'abandon du système, le Parlement européen vote la suppression. Mais entre la pandémie de Covid, la guerre en Ukraine et les désaccords entre pays du Nord et du Sud, le dossier s'enlise. Le verdict, vous le connaissez : il n'y aura pas de changement avant 2027, au mieux.
Ce qui marche vraiment pour votre facture
Si vous voulez réellement économiser, oubliez le changement d'heure et concentrez-vous sur votre thermostat. Baisser la température d'un seul degré réduit votre consommation de 7%, soit cent fois plus que le passage à l'heure d'hiver. On cette fois de plusieurs dizaines d'euros sur l'année, pas d'un café.
Programmer votre chauffage pour qu'il reprenne vers 16h au lieu de 18h, voilà une autre astuce efficace. Vous évitez ainsi le pic de consommation entre 18h et 20h, quand l'électricité est la plus sollicitée et que des centrales polluantes doivent être activées. Dans la cuisine, privilégier les plaques à induction plutôt que le four peut diviser votre consommation par dix pour cuire vos aliments.
Enfin, éteindre complètement vos appareils en veille vous fait gagner 10% sur votre facture. Lancer votre lave-vaisselle en mode éco après 20h plutôt qu'en programme intensif économise jusqu'à 60% d'énergie. Et ce geste tout bête que personne ne fait, à savoir dépoussiérer vos ampoules, améliore leur luminosité de 20%. Ces petits efforts cumulés pèsent infiniment plus lourd qu'une aiguille qui recule.