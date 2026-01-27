L'autre face cachée de votre facture, ce sont les certificats d'économies d'énergie. Depuis 2005, ce système force les fournisseurs d'électricité et de gaz à financer la rénovation énergétique des logements ou les aides à l'achat de voitures électriques. L'État économise ainsi des milliards sur MaPrimeRenov' et le bonus auto. Mais qui paie vraiment ? Vous, via une majoration invisible du prix du kilowattheure. La Cour des comptes l'évalue à 164 euros par an et par foyer.