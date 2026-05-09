C'est officiel et ça n'a rien d'une figure de style, puisque le décret n° 2026-339 du 30 avril 2026 a été publié au Journal officiel le 5 mai dernier.

Le prix du kilowattheure pourra fluctuer selon les moments de la journée et le niveau de tension sur le réseau, plus cher lors des pics de consommation hivernaux en début de soirée et moins coûteux quand la demande faiblit ou que la production solaire est abondante.

Jusqu'ici réservé aux abonnés Tempo ou Heures Pleines/Heures Creuses, ce principe de modulation touche pour la première fois des clients en option base, ceux qui paient le même prix du kWh à toute heure.

Environ 6 600 foyers seront tirés au sort parmi les clients EDF abonnés au tarif bleu en option base, avec une puissance de 3 kVA ou 6 kVA et un compteur Linky. Ces caractéristiques sont celles d'usagers qui habitent de petits logements ou des foyers équipés d'un mode de chauffage au gaz ou au bois.

Chaque participant sera averti au moins quatre mois avant le démarrage effectif et disposera de trois mois pour refuser. La collecte de ses données s'arrêtera dans un délai maximal de cinq jours ouvrés après sa demande de sortie.