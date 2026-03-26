Lidl casse ses prix sur la recharge électrique jusqu'au 17 avril : 0,29 €/kWh sur ses bornes rapides DC et AC, sans abonnement. Depuis janvier, Leclerc a aussi son réseau Charge E-Lec, avec des tarifs à partir de 0,25 €/kWh. Deux poids lourds de la grande distribution avec deux stratégies très différentes ont déterré la hache de la guerre des prix de la recharge électrique.
Du 24 mars au 17 avril 2026, les 5 500 points de charge Lidl en France passent à 0,29 euros/kWh contre 0,39 euros en temps normal, soit une baisse de 25 %. Des bornes rapides en courant continu jusqu'à 180 kW aux bornes AC à 22 kW, le tarif promo s'applique partout. Pour en profiter, il faut passer par l'application Lidl Plus, mais le discounter n'exige aucun abonnement. Il vous en coutera donc 14,50 euros contre 20 pour recharger 50 kWh. Par exemple un conducteur qui fait 400 km par semaine et recharge exclusivement sur ces bornes peut espérer économiser une vingtaine d'euros sur toute la durée de l'opération.
Ce que Lidl fait là, c'est aussi jouer sa seule carte énergie. Contrairement à Leclerc, Carrefour ou Intermarché, le hard-discounter allemand n'a pas de station-service. Zéro pompe à carburant. La recharge électrique est son unique pion sur le segment énergie automobile, et si les conducteurs ne s'arrêtent pas sur son parking, ils ne font pas leurs courses non plus. La promo est donc vitale pour générer du trafic.
Leclerc a déjà son offre de recharge
Lancé officiellement le 30 janvier 2026, le réseau Charge E-Lec d'E.Leclerc couvre déjà plus de 3 000 points de recharge en France, gérés par Freshmile. Les tarifs vont de 0,25 euros/kWh sur bornes AC jusqu'à 0,45 euros/kWh sur les bornes les plus rapides, selon la puissance. Pas d'abonnement non plus, mais ce qui peut faire la différence avec Lidl : le cagnottage. Chaque recharge génère des Tickets E.Leclerc directement crédités sur la carte de fidélité. Michel-Édouard Leclerc avait d'ailleurs lui-même annoncé l'offre sur son compte X, disant vouloir «permettre au plus grand nombre d'accéder à une énergie utile, au juste prix ». Le réseau a aussi vocation à s'enrichir courant 2026 avec de nouvelles modalités tarifaires.
On le constate, même au tarif promo Lidl à 0,29 euros/kWh, Leclerc garde quand même un avantage structurel avec ses 0,25 euros en AC. Mais attention, les bornes rapides DC de Leclerc grimpent jusqu'à 0,45 euros/kWh, là où Lidl promo tient à 0,29 euros même en haute puissance. Et ça peut faire toute la différence pour un plein rapide.
0,29 €/kWh, c'est bien, mais pas extraordinaire
À domicile en heures creuses, le kWh tourne aux alentours de 0,15 euros. Soit presque deux fois moins cher que le meilleur tarif Lidl en promo. Les offres des distributeurs ciblent surtout ceux qui n'ont pas de borne à la maison, comme les locataires, les résidents en copropriété sans installation ou les conducteurs en déplacement qui ont besoin d'un plein rapide.
Ce tarif de 0,29 euros /kWh reste très compétitif pour eux comparé au marché public, quand certains réseaux dépassent 0,60 euros/kWh sur charge rapide. Et surtout, avec le litre de sans-plomb qui flirte avec les 2 € en ce moment à cause du conflit en Iran, rouler à l'électrique sur bornes Lidl revient encore trois fois moins cher qu'un plein thermique.
Mais lequel des deux réseaux sera-t-il le préféré des usagers quand Lidl remettra son tarif à 0,39 euros ? Parce que Leclerc, lui, affiche ses 0,25 euros en AC tous les jours, sans date de fin.