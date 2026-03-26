Du 24 mars au 17 avril 2026, les 5 500 points de charge Lidl en France passent à 0,29 euros/kWh contre 0,39 euros en temps normal, soit une baisse de 25 %. Des bornes rapides en courant continu jusqu'à 180 kW aux bornes AC à 22 kW, le tarif promo s'applique partout. Pour en profiter, il faut passer par l'application Lidl Plus, mais le discounter n'exige aucun abonnement. Il vous en coutera donc 14,50 euros contre 20 pour recharger 50 kWh. Par exemple un conducteur qui fait 400 km par semaine et recharge exclusivement sur ces bornes peut espérer économiser une vingtaine d'euros sur toute la durée de l'opération.

Ce que Lidl fait là, c'est aussi jouer sa seule carte énergie. Contrairement à Leclerc, Carrefour ou Intermarché, le hard-discounter allemand n'a pas de station-service. Zéro pompe à carburant. La recharge électrique est son unique pion sur le segment énergie automobile, et si les conducteurs ne s'arrêtent pas sur son parking, ils ne font pas leurs courses non plus. La promo est donc vitale pour générer du trafic.