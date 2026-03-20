Une économie de 77 euros par mois, 924 euros sur un an. C'est ce que calcule Transport & Environment dans sa récente analyse, en posant un litre d'essence à 2 euros et une recharge électrique au tarif post-crise, soit 321 €/MWh, en hausse de 12 % par rapport aux 287 €/MWh observés en 2025. Même avec cette correction, un conducteur électrique parcourant 12 000 km par an débourse 65 euros par mois, contre 142 euros pour un thermique comparable.

En 2022, le gaz avait dépassé 300 €/MWh, et les prix de gros de l'électricité avaient été multipliés par plus de cinq. Toutefois, comme le rappelle Thomas Veyrenc, directeur général Économie et Stratégie à RTE, dans sa publication sur LinkedIn, « 2026 n'est pas 2022 ». Le gaz est passé de 32 €/MWh fin février à un pic de 61 €/MWh début mars, avant de redescendre autour de 51 €/MWh à la mi-mars. Et surtout, le parc de production bas-carbone tourne bien : nucléaire solide, renouvelables en forte progression. Depuis 2022, précise-t-il, le prix de marché se fixe de moins en moins souvent sur le gaz, et davantage sur le nucléaire ou les renouvelables.