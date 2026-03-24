Le problème de la dépendance aux hydrocarbures dans un monde plus dangereux pourrait-il devenir le meilleur argument des constructeurs de véhicules électriques ? Il se pourrait bien, au vu des chiffres qui commencent à remonter en France.

Ainsi, selon le Journal de l'Automobile, les constructeurs bénéficieraient involontairement de cette crise. Stellantis a ainsi enregistré lors des portes ouvertes de mars des commandes en voitures électriques en hausse de +45% par rapport à celles de janvier dernier, et même de +65% par rapport à mars 2025. Même chose pour un Ford, dont les commandes ont augmenté de +45% en mars 2026, contre une hausse de +25% le même mois l'an dernier, ou un MG, qui bénéficie d'une augmentation des commandes de +31% par rapport à janvier 2026.