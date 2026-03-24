Avec la guerre en Iran, c'est une hausse conséquente des prix à la pompe que l'on vit. De quoi donner plus de charme aux véhicules qui fonctionnent à l'électricité !
L'on vit depuis quasiment un mois une nouvelle guerre avec les attaques menées par Israël et les USA contre l'Iran, guerre qui ébranle l'ordre international. Et ce d'autant plus que l'Iran, en représailles, a quasiment bloqué le détroit d'Ormuz, par où passent 20% du pétrole mondial. Et si ce blocage pourrait faire très mal à certaines industries - comme l'intelligence artificielle - ainsi qu'aux propriétaires de véhicules thermiques, il pourrait au contraire être bénéfique pour l'industrie du véhicule électrique.
Les commandes de véhicules électriques neufs en augmentation…
Le problème de la dépendance aux hydrocarbures dans un monde plus dangereux pourrait-il devenir le meilleur argument des constructeurs de véhicules électriques ? Il se pourrait bien, au vu des chiffres qui commencent à remonter en France.
Ainsi, selon le Journal de l'Automobile, les constructeurs bénéficieraient involontairement de cette crise. Stellantis a ainsi enregistré lors des portes ouvertes de mars des commandes en voitures électriques en hausse de +45% par rapport à celles de janvier dernier, et même de +65% par rapport à mars 2025. Même chose pour un Ford, dont les commandes ont augmenté de +45% en mars 2026, contre une hausse de +25% le même mois l'an dernier, ou un MG, qui bénéficie d'une augmentation des commandes de +31% par rapport à janvier 2026.
… et l'électrique d'occasion vit lui aussi un bon moment
Mais ça n'est même pas l'élement le plus notable. Une étude produite par La Centrale montre aussi que les Français cherchent à se tourner un peu plus vers l'électrique d'occasion depuis le début de la crise. Ainsi, entre le 27 février, veille de l'attaque américano-israélienne, et le 14 mars, les recherches pour les voitures électriques d'occasion ont bondi de 91%.
Reste maintenant à savoir à quel point cet intérêt pourrait se pérenniser. Cela dépendra sûrement du temps que la guerre prendra, mais aussi des prix des voitures électriques d'occasion. Et dans ce domaine, on peut observer qu'elles deviennent de plus en plus accessibles, avec un prix qui tend à se rapprocher de leurs équivalents thermiques.