Dans le détail, on peut observer qu'aujourd'hui, c'est la motorisation Diesel (735 €) qui est la moins dispendieuse, suivie de la motorisation essence (753 €), et ensuite, finalement, l'électrique (818 €).

Une différence de prix qui est aussi observable entre les marques. Logiquement, plus une marque est de standing, plus un de ses véhicules coûte cher à assurer. Des véhicules comme les Dacia (573 €), les Honda (587 €) ou les Suzuki (617 €) apparaissent ainsi comme abordables, alors que de l'autre côté, les Audi (975 €), les BMW (1006 €) et autres Tesla (1110 €) demandent un plus gros effort niveau portefeuille.

Et si assurer son véhicule électrique coûte en moyenne de plus en plus cher, cela tient, selon Assurland, « à la valeur des composants (les batteries notamment sont chères, difficiles à remplacer), à la technicité des réparations nécessitant une main d'œuvre qualifiée et à un parc électrique encore jeune, plus coûteux à indemniser. » De quoi faire réfléchir certains ?