Vous possédez un véhicule électrique ? Eh bien, sachez que niveau assurance, vous êtes moins bien lotis que les propriétaires de voitures à moteur à combustion.
Au fil des années, la voiture électrique a réussi à trouver sa place dans le parc automobile de nombreuses nations, allant de la Chine à la Norvège, et même la France - où pourtant beaucoup continuent à être très critiques de cette technologie. Mais si ce type de véhicule est devenu plus commun, il est toujours considéré comme plus coûteux que la moyenne. Plus coûteux à l'achat, et aussi, comme on va le voir, plus coûteux niveau assurance !
Le prix de l'assurance d'un véhicule électrique a explosé, et se situe dorénavant bien au-dessus de la moyenne nationale
C'est devenu une ritournelle ces dernières années. Les prix n'auraient eu de cesse de trop fortement augmenter, réduisant le pouvoir d'achat des Français. Et si l'on regarde les chiffres des assurances autos, que vient de produire Assurland, il devient difficile de dire le contraire, au moins pour ce domaine !
En effet, selon le comparateur en ligne, entre 2023 et 2025, le montant moyen de l'assurance d'une voiture électrique a explosé de 45%, passant de 565 à 818 euros par an. Un nombre qui se situe au-dessus de la moyenne, tout véhicules compris, qui s'établit à 751 euros.
La cause ? D'éventuelles réparations plus coûteuses
Dans le détail, on peut observer qu'aujourd'hui, c'est la motorisation Diesel (735 €) qui est la moins dispendieuse, suivie de la motorisation essence (753 €), et ensuite, finalement, l'électrique (818 €).
Une différence de prix qui est aussi observable entre les marques. Logiquement, plus une marque est de standing, plus un de ses véhicules coûte cher à assurer. Des véhicules comme les Dacia (573 €), les Honda (587 €) ou les Suzuki (617 €) apparaissent ainsi comme abordables, alors que de l'autre côté, les Audi (975 €), les BMW (1006 €) et autres Tesla (1110 €) demandent un plus gros effort niveau portefeuille.
Et si assurer son véhicule électrique coûte en moyenne de plus en plus cher, cela tient, selon Assurland, « à la valeur des composants (les batteries notamment sont chères, difficiles à remplacer), à la technicité des réparations nécessitant une main d'œuvre qualifiée et à un parc électrique encore jeune, plus coûteux à indemniser. » De quoi faire réfléchir certains ?