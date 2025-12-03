Et pour comprendre pourquoi une telle différence, il ne faut pas chercher très loin, et regarder vers l'équipement principal qui différencie ces deux types de véhicule : la batterie des voitures électriques.

« La capacité d'une batterie diminue avec les temps et le nombre de cycles de charge, ce qui réduit l'autonomie du véhicule. Les acheteurs d'occasion sont souvent préoccupés par la durée de vie restante de la batterie et le coût potentiel de son remplacement, qui peut être très élevé » explique ainsi un expert, interrogé par Le Parisien.

Il faut noter que ce phénomène touche absolument toutes les marques, même celles considérées comme premium, à l'image de Tesla. Le Parisien nous offre ainsi l'exemple d'une Model 3, qui passe en cinq ans, entre 2020 et 2025, de 60 280 euros à 24 472 euros, soit une dépréciation de -59% ! De quoi faire réfléchir ceux qui veulent acquérir un nouveau véhicule électrique ?