Dans le marché des véhicules d'occasion, les voitures thermiques et les électriques ne sont pas traitées de la même façon. Car les véhicules électriques perdent beaucoup trop vite de leur valeur !
On le sait, même si les véhicules électriques sont considérés comme un outil important de la décarbonation de l'économie, les citoyens sont encore nombreux à être rétifs à ces voitures. Parmi leurs raisons, il y a le prix de ces voitures, ainsi que la plus faible présence de bornes de recharge sur le territoire par rapport aux stations essence traditionnelles. Mais une autre considération pourrait devenir un frein supplémentaire, et qui a un lien avec la revente d'occasion !
Une dépréciation près de 50% plus importante que pour les véhicules thermiques
C'est une information dont nous vous avions fait état le mois dernier. Le prix moyen des véhicules d'occasion a nettement reculé en 2025. Mais ça n'est pas la seule donnée importante que l'on peut observer du côté de ces voitures.
En effet, selon des statistiques établies par Le Parisien, en s'appuyant sur des données obtenues chez Leboncoin, cette dépréciation est beaucoup plus rapide chez les voitures électriques. Plus exactement, cette dépréciation est près de 50% plus forte chez les véhicules électriques par rapport à leurs alternatives à essence.
La batterie au centre de la dévaluation express
Et pour comprendre pourquoi une telle différence, il ne faut pas chercher très loin, et regarder vers l'équipement principal qui différencie ces deux types de véhicule : la batterie des voitures électriques.
« La capacité d'une batterie diminue avec les temps et le nombre de cycles de charge, ce qui réduit l'autonomie du véhicule. Les acheteurs d'occasion sont souvent préoccupés par la durée de vie restante de la batterie et le coût potentiel de son remplacement, qui peut être très élevé » explique ainsi un expert, interrogé par Le Parisien.
Il faut noter que ce phénomène touche absolument toutes les marques, même celles considérées comme premium, à l'image de Tesla. Le Parisien nous offre ainsi l'exemple d'une Model 3, qui passe en cinq ans, entre 2020 et 2025, de 60 280 euros à 24 472 euros, soit une dépréciation de -59% ! De quoi faire réfléchir ceux qui veulent acquérir un nouveau véhicule électrique ?