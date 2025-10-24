Conscientes de cet obstacle, certaines jeunes pousses cherchent des solutions. C'est le cas d'Aviloo, une entreprise autrichienne spécialisée dans l'analyse indépendante des batteries. Elle propose des tests capables de mesurer avec précision la santé réelle d'une batterie lithium-ion. Son dispositif se branche directement sur le véhicule et peut poser un diagnostic en seulement deux minutes. ClearWatt, une société britannique, fournit elle aussi des diagnostics indépendants afin d'attester la fiabilité d'un véhicule avant la vente.