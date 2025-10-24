Si vous souhaitez vous tourner vers un modèle d'occasion pour faire l'acquisition d'une voiture électrique, il y a un détail auquel vous devez absolument prêter attention.
En effet, la seconde main peut sembler une option très alléchante pour passer à l'électrique, alors que beaucoup de modèles sont encore proposés à un prix assez élevé. Mais rappelez-vous qu'avec le temps, les batteries lithium-ion perdent progressivement leur capacité à stocker l'énergie. Un phénomène connu, mais qui pourrait s'avérer très problématique dans ce cas de figure.
Un critère décisif
Si l'on a l'habitude de s'attarder sur le kilométrage et l’âge du véhicule quand on achète d'occasion, c'est bien la santé de la batterie qui prime lorsqu'il s'agit de véhicules électriques. D'autant plus lorsque la voiture ne dispose pas de système de refroidissement liquide, comme c'est le cas sur les premiers modèles de Nissan Leaf.
Plusieurs critères sont à prendre en compte pour mesurer le niveau de dégradation de la batterie. Par exemple, si le propriétaire précédent avait fréquemment recours à des recharges rapides jusqu'à 100 %, un facteur qui accélère la détérioration chimique des cellules.
Mais en règle générale, il est difficile de savoir si une batterie a été bien entretenue ou non, les indicateurs fournis par les constructeurs pouvant manqyer de fiabilité. Et bien que certains modèles affichent eux-mêmes un indice, il est souvent approximatif. Cette non transparence explique pourquoi les consommateurs rechignent à se tourner vers des voitures électriques d'occasion.
Des solutions existent
Conscientes de cet obstacle, certaines jeunes pousses cherchent des solutions. C'est le cas d'Aviloo, une entreprise autrichienne spécialisée dans l'analyse indépendante des batteries. Elle propose des tests capables de mesurer avec précision la santé réelle d'une batterie lithium-ion. Son dispositif se branche directement sur le véhicule et peut poser un diagnostic en seulement deux minutes. ClearWatt, une société britannique, fournit elle aussi des diagnostics indépendants afin d'attester la fiabilité d'un véhicule avant la vente.
À noter, tout de même, que les choses ont évolué ces dernières années. Les batteries des véhicules récents n'ont plus grand-chose à voir avec celles des premiers modèles électriques. Les anciennes cellules, limitées à quelques centaines de cycles, perdaient bien plus vite en autonomie.
Aujourd'hui, les progrès sont spectaculaires : les nouvelles générations peuvent encaisser jusqu’à 10 000 cycles de charge, grâce à des chimies plus stables et à des systèmes de refroidissement performants qui évitent la surchauffe. Malgré tout, il reste judicieux de s'assurer de l'état exact de la batterie avant de sauter le pas.