L'étude a eu lieu durant deux ans, et a été menée sur un total de 92 cellules, sur lesquelles ont été simulés de nombreux types de conduites différentes, des plus calmes aux plus agressives. Et les chiffres qui ont été obtenus à cette occasion sont particulièrement éloquents, voire contre-intuitifs.

Le profil qui a généré les meilleurs résultats est celui qui a multiplié les accélérations, avec une hausse de 38% du nombre de cycles complets par rapport à une conduite constante, comme celle que l'on a sur les autoroutes. Une différence conséquente, qui peut se ramener à 300 000 kilomètres d'autonomie en plus. En somme, prendre l'habitude de changer constamment sa vitesse, ce qui permet d'accroître la fréquence des accélérations (dans le respect de la sécurité de soi-même et des autres évidemment ! ), serait une bonne idée pour la longévité de la batterie.