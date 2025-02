frigolu

Le magnésium est l’un des 5 métaux les plus abondants sur terre. Tous les métaux sont rares en réalité, sauf 5 dont le magnésium. Pour la plupart des métaux, il faut extraire une tonne de roche pour espérer récupérer quelques grammes de métaux (plusieurs en général). Pour les métaux les plus présents, on peut récupérer beaucoup plus. Pour les métaux les plus rares, on peut espérer récupérer moins d’un gramme par tonne de roche extraite et traitée.

Mais en effet, l’extraction minière est la pire industrie qui soit, à tous les niveaux. Destruction, pollution durable des sols et de l’air, meurtres, expropriations, déforestation, destruction de la biodiversité, consommation astronomique d’énergie et de carburants. Il y a les mines déclarées et les mines illégales, car c’est une activité très lucrative. Le nombre de sites terrestres dévastés par l’exploitation minière ne cesse de croitre et ces sites sont tellement ravagés et pollués qu’ils sont laissés à l’abandon. L’industrie minière pose énormément de problèmes et il va falloir produire toujours plus pour fournir la demande croissante.

C’est ce qui fait que l’électrification massive n’a non seulement aucun sens, mais également aucun avenir. C’est une vision à court terme. Plus de métal = plus de pollution et de destruction (habitat et vie). Les politiques et les industriels le savent très bien, mais comme toujours, ils font un pari sur l’avenir, en se disant que d’ici là on aura trouvé des solutions pour s’en sortir. Comme ils le font depuis le rapport Meadows qui modélisait notre avenir et n’aboutissait qu’a l’effondrement de notre civilisation si nous poursuivions notre route vers ce qu’on appelle la « croissance » (qui est une décroissance du vivant, et donc de notre propre vie).

Tout le monde cherche désespérement à allier avenir durable et « croissance », même si rien ne prouve que ce soit possible. C’est le fameux « découplage », qui nous permettrait de continuer à faire croître infiniment notre monde virtuel tout en réduisant de plus en plus notre impact sur le monde réel. Oui car pour vivre dans un monde conceptuel et virtuel comme le notre (dans les pays riches), il faut piller le monde réel, or les ressources de ce dernier ne sont pas infinies, nous ne lui laissons par le temps de se régénérer, et la destruction engendrée a des impacts qu’on ne mesure pas toujours à temps. C’est un peu le propre de notre espèce pas si futée que ça : on ne réagit la plupart du temps que devant le fait accompli.