D’après des calculs issus d’une étude récente portant sur 400 000 kilomètres, le coût total d’utilisation d’une Tesla Model 3 est autour de 34 000 euros, entretien et remplacements inclus. Sur la même distance, une BMW Série 3 diesel dépasse les 90 000 euros. On doit cet écart aux prix des carburants et à la complexité mécanique, même dans un scénario défavorable à l’électrique.
Il est certains débats qui sont comme la gastro en hiver et les coups de soleil en été : inévitables. On entend trop souvent dire que l’entretien d’une voiture électrique coûte plus cher sur le long terme qu’un véhicule diesel. Eh bien, on est à côté de la plaque de verglas. Et de loin.
D’après une étude menée par l'expert en réparation automobile croate EV Clinic, le coût total d’usage d’une Tesla Model 3 atteint environ 34 000 euros sur 400 000 km, électricité, entretien et le remplacement complet de la batterie, des moteurs et du système de climatisation inclus. À la même distance, la BMW Série 3 diesel dépasse 90 000 €, avec le carburant et les réparations liées au turbo, au différentiel, à la vanne EGR et à la boîte de vitesses.
On doit cet écart aux prix des carburants et à la complexité mécanique, même dans un scénario défavorable à l’électrique. Dans la réalité, plus de 60 % des conducteurs rechargent leur véhicule à domicile, ce qui supprime le temps et le coût liés aux bornes rapides.
L’entretien et l'usage sont plus simples et économiques dès qu’on compare réellement les mécaniques
On découvre qu’une voiture électrique comporte beaucoup moins de pièces exposées aux pannes. Les groupes motopropulseurs ne comptent pas de turbo ni de vanne EGR, ce qui limite considérablement les interventions complexes. Pour remplacer la batterie ou les moteurs secondaires, il suffit de quelques jours ouvrables, contrairement aux centaines d’heures qu’un moteur diesel réclame pour un remplacement complet.
La recharge rapide en courant continu multiplie les arrêts : environ 1 300 sessions Mais comme plus de 60 % des conducteurs peuvent brancher leur voiture chez eux, le compteur s’arrête : une simple prise murale suffit pour retrouver une batterie pleine au matin, et le temps d’attente disparaît du calcul d’usage.
Dans les Balkans, plus de 65 % des conducteurs disposent d’une prise électrique à domicile. Brancher un VE le soir permet de retrouver la batterie pleine au matin, sans attendre à la borne. En Croatie, le coût total de l’électricité pour 400 000 kilomètres rechargés à domicile atteint environ 9 360 euros, entretien, batterie, moteurs et climatisation compris. La facture d’usage tombe ainsi à 34 000 euros, soit environ trois fois et demie moins cher qu’un véhicule diesel équivalent.
L’étude confronte ces affirmations aux usages réels. Une BMW diesel s’arrête environ 550 fois à la station-service sur 400 000 kilomètres, avec dix minutes en moyenne par plein, soit 92 heures consacrées uniquement à faire le plein. Une Tesla rechargée exclusivement sur des bornes rapides en courant continu doit effectuer environ 1 300 sessions de recharge, chaque session durant en moyenne 25 minutes, ce qui représente environ 540 heures cumulées. Cette comparaison donne un chiffre que les constructeurs diesel mettent volontiers en avant. Pourtant, EV Clinic précise que ce scénario ne reflète pas la réalité quotidienne.
Les idées reçues pro‑diesel s’effondrent
Comme l’indique EV Clinic, ces idées reçues sont constamment alimentées par les trolls en ligne et ce que le bureau d’études appelle le « terrorisme diesel ». Les discussions s’achèvent toujours par les mêmes slogans : « les VE sont plus chers », « les batteries sont inabordables », « on perd en liberté ». EV Clinic souligne que 99 % des participants à ces débats ignorent les prix officiels des pièces détachées d’origine et ne disposent d’aucun outil sérieux de calcul.
EV Clinic rappelle que même si la batterie devait être remplacée plusieurs fois et que la recharge se faisait sur bornes rapides, la voiture thermique resterait plus coûteuse. Un road-trip européen de 4 600 kilomètres en Audi A6 e‑tron a démontré qu’une recharge complète pouvait coûter entre 265 et 536 euros, bien moins que le budget carburant d’une voiture thermique sur la même distance. Plus le kilométrage augmente, plus l’avantage financier d’un VE devient net.
L’institut note également que la propagande pro-diesel en Europe, et particulièrement en Allemagne, influence le débat public. Cette propagande transforme des lecteurs ordinaires en fervents défenseurs du diesel, saturant les discussions de clichés et de désinformation, sans disposer d’aucune notion de calculatrice.
Il se trouve en plus que le marché de l’occasion propose des batteries à partir de 5 000 euros et des moteurs électriques autour de 1 000 euros. D’autant plus que la maintenance courante s’adapte facilement à ces véhicules : les réparations fréquentes coûtent moins cher et se gèrent plus rapidement. On comprend alors pourquoi l’écart d’entretien avec un diesel devient si marqué, même si le calcul initial semblait défavorable à l’électrique.
EV Clinic conclut: « Les voitures thermiques sont dénuées d’âme ; elles entravent votre liberté et votre pouvoir d’achat. Le problème n’est plus la technologie, mais d’accepter les faits».
