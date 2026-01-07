Il est certains débats qui sont comme la gastro en hiver et les coups de soleil en été : inévitables. On entend trop souvent dire que l’entretien d’une voiture électrique coûte plus cher sur le long terme qu’un véhicule diesel. Eh bien, on est à côté de la plaque de verglas. Et de loin.

D’après une étude menée par l'expert en réparation automobile croate EV Clinic, le coût total d’usage d’une Tesla Model 3 atteint environ 34 000 euros sur 400 000 km, électricité, entretien et le remplacement complet de la batterie, des moteurs et du système de climatisation inclus. À la même distance, la BMW Série 3 diesel dépasse 90 000 €, avec le carburant et les réparations liées au turbo, au différentiel, à la vanne EGR et à la boîte de vitesses.

On doit cet écart aux prix des carburants et à la complexité mécanique, même dans un scénario défavorable à l’électrique. Dans la réalité, plus de 60 % des conducteurs rechargent leur véhicule à domicile, ce qui supprime le temps et le coût liés aux bornes rapides.