Depuis 2008, le WPC est chargé d'établir les règles pour la recharge sans fil, et ce, à l'échelle mondiale. L'organisme avait laissé entendre la semaine dernière qu'il s'apprêtait à faire une annonce importante et c'est désormais chose faite : il a dévoilé hier une nouvelle norme qui devrait permettre des recharges de smartphones « plus rapides et plus efficaces ».