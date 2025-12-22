Thomas Schäfer est clair, net et précis : Volkswagen arrête les moteurs essence pour ses petites voitures. Les futurs ID. Polo, ID. Cross et ID. Every1 seront 100 % électriques dès 2026-2027. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas vraiment une question d'écologie.

« Proposer de nouveaux modèles thermiques dans le segment Polo n'aurait aucun sens. Ils seraient trop chers pour nos clients », explique le patron de Volkswagen. Le problème, ce sont les normes d'émissions à venir, notamment Euro 7, qui font exploser les coûts. Entre les filtres à particules, les systèmes de réduction des NOx et tout l'arsenal antipollution obligatoire, une petite voiture essence devient carrément hors de prix.

Donc exit le thermique, place à l'électrique. Les trois nouveaux modèles reposeront sur la plateforme MEB+, version améliorée du socle électrique du groupe. Prix annoncé : autour de 25 000 euros. Un virage radical pour Volkswagen, qui proposait jusqu'ici des versions thermiques et électriques en parallèle. Le tout alors que finalement, l'UE tape une marche-arrière en côte en revenant sur la fin du thermique en 2035.