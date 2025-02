« Il s'agit maintenant de fixer le cap dès le début et d'examiner de près les ajustements que nous devons effectuer pour continuer de réussir à l'avenir », indique un porte-parole de Porsche.

Pour le constructeur, on poursuit évidemment l'effort engagé il y a quelques années déjà sur les motorisations purement électriques… mais on reste malgré tout fidèle aux bons vieux moteurs thermiques. En novembre dernier, le constructeur de Stuttgart annonçait son intention de conserver ses moteurs thermiques bien plus longtemps que prévu, remettant en question sa stratégie (électrique) initiale.