MattS32

back94: back94: Quel est l’intérêt de créer des véhicules avec 250km d’autonomie sur le papier pour en faire à peine 200 voir moins ?

Ça fait une voiture plus petite (donc plus pratiques pour pas mal de choses, même si forcément il y aura aussi des cas où elle sera trop petite… mais les petites voitures ont toujours existé, donc c’est qu’elles répondent bien à un besoin), moins chère et moins polluante, tout en étant tout a fait suffisante pour les besoins quotidiens de pas mal de gens (un petit exemple, depuis que mes parents, vivant à la campagne à une dizaine de km de la ville d’à côté, ont une Twingo électrique, il n’utilisent quasiment plus qu’elle, leur seconde voiture ne sort quasiment plus, et pour le peu qu’ils l’utilisent encore ça serait en fait sans doute plus rentable qu’ils louent).

Tout le monde ne fait pas régulièrement des trajets de plus de 200 km, et beaucoup de familles ont deux voitures, donc peuvent tout a fait se contenter d’une faible autonomie sur l’une des deux.