Volkswagen ID.1 : une voiture populaire électrique à moins de 20 000 euros

Le principal levier pour réduire les prix des voitures électriques réside dans la diminution des coûts des batteries. Volkswagen prévoit de produire une cellule de batterie unifiée, ce qui devrait réduire de moitié le coût des batteries. L'autre aspect réside dans la chimie utilisée par celles-ci. Si les batteries Nickel Manganèse Cobalt (NMC) offrent une meilleure densité énergétique et acceptent des puissances de charge élevée, elles sont aussi plus chères à produire que les batteries Lithium Fer Phosphate (LFP) que l'on trouve sur les modèles plus haut de gamme. Les batteries LFP ont toutefois l'avantage d'être plus fiables dans le temps.

En tout cas, c'est après l'ouverture de l'usine de batteries de Salzgitter, en 2025, que le groupe Volkswagen compte mettre en place une chaine de production de batterie à moindre coût.

En plus de l'aspect financier, le P.-D.G. Oliver Blume souligne la nécessité d'améliorer les infrastructures de recharge et d'augmenter l'autonomie des véhicules pour encourager davantage de consommateurs à adopter l'électrique.