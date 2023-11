Legend, la Renault électrique à moins de 20 000 € : ce que l’on sait d'elle

Après la sortie de sa Mégane E-Tech Électrique, Renault prouve que l'élargissement de sa gamme électrique est bien l'une de ses priorités. En plus du Scénic, de la R5 et de la R4, prévus respectivement pour une sortie en 2024 et 2025, la marque prévoit en plus deux autres véhicules. Selon les spéculations, on pourrait s'attendre que la future Legend soit une forme de déclinaison de la Dacia Spring, mais de fabrication européenne.