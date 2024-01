Volkswagen ID 1 : la citadine électrique, confirmée à moins de 20 000 euros

Comment concilier les deux ? Récemment, le constructeur a dévoilé son plan « Accelerate Forward/Road to 6.5 », qui vise à améliorer la rentabilité et à accélérer le développement de nouveaux modèles électriques. Le but est d'atteindre une rentabilité de 6,5 % d'ici 2026. L'entreprise prévoit de réduire le temps de développement de ses nouveaux modèles de 50 à 36 mois, permettant ainsi une commercialisation plus rapide sans compromettre la qualité ou la sécurité. Parallèlement, Volkswagen envisage de réduire de moitié le nombre de prototypes de développement, ce qui entraînera des économies significatives. Pour réduire les coûts de production et augmenter les profits, Volkswagen se concentre sur l'optimisation des matériaux et le développement de nouveaux modèles, tout en envisageant un gel d'embauches.