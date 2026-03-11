Avec près de 150 000 bornes de recharge publiques en France et un objectif gouvernemental fixé à 400 000 d'ici 2030, le choix de vos cartes de recharge peut vous faire économiser jusqu'à 26 € sur un seul plein. Entre 0,35 € et 0,79 € le kWh selon l'opérateur et la carte utilisée, la différence n'est pas anecdotique. Ce guide vous aide à choisir la ou les cartes qu'il vous faut vraiment en mars 2026.
La recharge électrique en France en 2026 : ce qui a changé
Le paysage de la recharge a profondément évolué cette année. Trois grandes tendances structurent désormais le marché.
L'interopérabilité s'améliore, mais reste imparfaite. Les accords de roaming (itinérance) entre opérateurs se sont multipliés, permettant d'accéder à davantage de bornes avec une seule carte. Mais cette commodité a un coût : les frais d'itinérance peuvent doubler le prix d'une recharge par rapport au tarif natif de l'opérateur. Avoir plusieurs cartes reste donc la règle d'or.
Les tarifs au kWh ont augmenté. Sous l'effet de la hausse des prix de l'électricité, le coût sur les bornes publiques s'étend désormais de 0,35 € à 0,79 €/kWh selon les opérateurs. Pour un plein de 60 kWh, cela représente jusqu'à 26 € d'écart. C'est autant d'argent que vous pouvez économiser ou perdre selon vos cartes en poche.
La concurrence s'intensifie. L'arrivée de nouveaux acteurs comme Electra, l'ouverture progressive des Superchargeurs Tesla à toutes les marques, et le déploiement accéléré de Fastned en France ont intensifié la compétition. Résultat : des offres plus agressives, mais aussi un marché plus difficile à lire pour le consommateur.
TOP 10 des meilleures cartes de recharge pour voiture électrique en 2026
Mise à jour par la rédaction le 11 mars 2026.
Après analyse des offres disponibles, des tarifs en vigueur, des avis de la communauté Chargemap (plus de 433 000 avis collectés en 2025), et des tests terrain, voici notre classement des meilleures cartes de recharge du moment. Chaque carte a été évaluée sur cinq critères : couverture réseau, tarifs, simplicité d'usage, valeur sans abonnement, et valeur avec abonnement.
- 🥇 Fulli - La meilleure carte recharge pour voiture électrique en 2026
- 🥈 ChargeMap Pass - La meilleure carte polyvalente
- 🥉 Ulys Electric - La meilleure pour les professionnels et grands rouleurs
- Electra+ Boost - La meilleure pour la recharge rapide multi-réseaux
- Freshmile Pass - La plus accessible financièrement
- Shell Recharge - La meilleure carte entièrement gratuite
- Fastned Gold Member - La meilleure pour la recharge ultra-rapide
- Izivia (EDF) - La meilleure pour l'usage urbain et les pros
🥇 1. Fulli, la meilleure carte de recharge pour voiture électrique en 2026
Fulli (ex-KiwhiPass), adossé au groupe APRR, s'impose cette année comme notre recommandation n°1 grâce à une formule annuelle imbattable : 24 €/an, soit seulement 2 €/mois, avec des frais de session parmi les plus bas du marché à 0,35 €/charge. Sur une année d'utilisation régulière, c'est la carte qui revient le moins cher, très loin devant les abonnements mensuels à 9,99 € ou 17,99 € des concurrents. Son réseau dépasse les 250 000 bornes en Europe, avec une couverture particulièrement solide sur les autoroutes françaises APRR, les plus fréquentées du territoire. Elle peut également être couplée au badge péage Fulli pour simplifier encore davantage la gestion des déplacements.
Pour qui ?
La carte de recharge Fulli est idéale pour tout conducteur souhaitant maîtriser son budget recharge sur l'année, en particulier les habitués des axes autoroutiers APRR.
En réunissant sa gamme de services sous une même marque, la proposition de Fulli se tient au niveau de ses concurrents, avec le télépéage, la recharge électrique, l'accès à quelques parkings ainsi qu'une application mobile complète. Désavantagé au niveau des services supplémentaires, il est tout de même un bon choix pour ceux qui parcourent régulièrement le réseau du groupe APRR/AREA.
✅ Ce qu'on aime
- Formule annuelle : 24 €/an (soit ~2 €/mois)
- Frais de session : 0,35 €/charge, parmi les plus bas du marché
- Couverture : 250 000+ bornes en Europe
- Réseau autoroutier APRR très bien couvert
- Compatible badge péage Fulli (solution tout-en-un)
- Sans engagement au-delà de l'année souscrite
❌ Ce qu'on aime moins
- La formule standard à 19 € (0,70 €/charge) est peu compétitive — privilégier la formule annuelle
- Moins universelle que ChargeMap Pass sur les réseaux secondaires
🥈 2. ChargeMap Pass, la meilleure carte polyvalente
Avec plus de 400 000 bornes accessibles dans 800 réseaux à travers l'Europe, le ChargeMap Pass reste la carte universelle de référence du marché français. Elle s'utilise avec un badge RFID ou directement depuis l'application, affiche les tarifs avant chaque charge et ne nécessite aucun abonnement. À 19,90 €, c'est la carte complémentaire idéale à coupler avec Fulli pour une couverture quasi-totale.
Pour qui ?
Cette carte de recharge ChargeMap Pass est faite pour tout conducteur électrique, quelle que soit son utilisation. En bref, c'est la carte de base à avoir en complément de Fulli.
✅ Ce qu'on aime
- Couverture réseau : 400 000+ bornes en Europe
- Abonnement : aucun
- Frais d'achat : 19,90 €
- Application avec planificateur d'itinéraires et avis communautaires
- Tarifs affichés avant chaque recharge
❌ Ce qu'on aime moins
- Frais de service de 10% appliqués sur chaque charge
- Sur les bornes en itinérance, le coût peut grimper vite
🥉 3. Ulys Electric, la meilleure pour les grands rouleurs autoroutiers
Ulys Electric couvre 95% du réseau public français et s'est renforcé en 2026 avec une couverture européenne élargie. Son avantage distinctif : le Pack combiné badge télépéage + badge recharge, très prisé des professionnels et des grands rouleurs. Les frais de 2,20 €/mois ne s'appliquent que si vous utilisez effectivement la carte. L'application a été entièrement repensée et intègre désormais la réservation de créneaux sur certaines bornes partenaires.
Pour qui ?
C'est le badge idéal pour les grands rouleurs, les professionnels, les conducteurs qui empruntent régulièrement l'autoroute et souhaitent centraliser péage et recharge.
Avec ses nombreuse offres, le service de télépage Ulys est particulièrement complet et flexible. L'application mobile développée par VINCI Autoroutes accompagne les conducteurs dans tous leurs trajets. En plus de faciliter votre passage aux télépéages, l'appli sert à trouver les bornes de recharge électriques à proximité, des places de parking, ou encore les services et enseignes disponibles sur les aires d'autoroute. Elle vous permet également de suivre vos dépenses liées au télépéage, parking, etc., pour vous aider à gérer votre budget.
✅ Ce qu'on aime
- Couverture : 95% du réseau public français
- Pack télépéage + recharge disponible (unique sur le marché)
- Frais : 2,20 €/mois uniquement si utilisé, gratuit sinon
- Réservation de borne possible sur certains partenaires
❌ Ce qu'on aime moins
- Tarification à la borne variable, pas toujours la moins chère
- L'abonnement mensuel peut s'accumuler sur la durée si la carte est peu utilisée
4. Electra+ Boost, la meilleure pour la recharge rapide multi-réseaux
Electra a décroché la 1re place du classement autoroutier 2026 selon Chargemap, salué pour la puissance des bornes et leur disponibilité. Sa formule Boost à 9,99 €/mois ouvre l'accès à Ionity, Fastned et Atlante en plus de son propre réseau, avec un tarif de 0,29 €/kWh sur ses bornes propres, le plus bas du marché pour de la charge rapide. Entièrement via application, sans badge physique à commander.
Pour qui ?
Cette carte de recharge est recommandée pour les conducteurs qui font des longs trajets fréquents et rechargent régulièrement sur autoroute.
✅ Ce qu'on aime
- Tarif réseau Electra propre : 0,29 €/kWh (le plus bas du marché)
- Accès Ionity + Fastned + Atlante en un seul abonnement (11 000+ bornes)
- #1 réseau autoroutier France 2026 selon Chargemap
- Aucun badge physique à commander, 100% application
❌ Ce qu'on aime moins
- Abonnement requis : 9,99 €/mois (ou 1,99 €/mois réseau Electra seul)
- Réseau propre encore en développement hors autoroutes
5. Freshmile Pass, la plus accessible financièrement
À 4,99 €, Freshmile est la carte individuelle la moins chère du marché. Elle donne pourtant accès à plus de 650 000 bornes en Europe sans aucun abonnement. Particulièrement présente dans les hôtels, concessionnaires et grandes surfaces, avec des bornes allant jusqu'à 150 kW en CCS, elle constitue une excellente carte complémentaire pour les déplacements professionnels ou les voyages.
Pour qui ?
Une carte de recharge idéale pour les utilisateurs occasionnels, les voyageurs fréquents, ou toute personne cherchant une carte de secours économique.
✅ Ce qu'on aime
- Prix d'entrée : 4,99 €, imbattable
- Couverture : 650 000+ bornes en Europe
- Aucun abonnement
- Réseau dense dans l'hôtellerie et chez les concessionnaires
❌ Ce qu'on aime moins
- Frais d'itinérance élevés hors réseau Freshmile propre
- Facturation mixte (kWh + temps) sur certaines bornes, à surveiller
6. Shell Recharge, la meilleure carte entièrement gratuite
Shell Recharge est gratuite à l'achat, sans abonnement, et couvre plus de 300 000 bornes en Europe. Son plafond de frais de session à 7 €/mois en France la rend particulièrement attractive pour les usagers réguliers souhaitant une carte sans engagement financier. L'application affiche les tarifs avant chaque charge et permet de lancer la recharge depuis le smartphone.
Pour qui ?
Une carte de recharge idéale comme carte de secours et carte principale des utilisateurs très occasionnels.
✅ Ce qu'on aime
- Prix d'achat : gratuite
- Abonnement : aucun
- Frais plafonnés à 7 €/mois en France
- Compatible bornes rapides sur les grands axes
❌ Ce qu'on aime moins
- Couverture urbaine moins dense que ChargeMap
- Quelques incompatibilités signalées sur certains réseaux tiers
7. Fastned Gold Member, la meilleure pour la recharge ultra-rapide
Classé 3e réseau en France selon Chargemap 2026, Fastned ouvre 15 nouvelles stations en France cette année et étend son réseau sur les principaux axes nord-sud. L'abonnement Gold Member à 11,99 €/mois ramène le tarif à 0,45 €/kWh, contre 0,59 €/kWh sans abonnement, et se rentabilise dès 4 recharges par mois.
Pour qui ?
C'est la carte de recharge parfaite pour les grands rouleurs axe nord-sud qui privilégient la charge ultra-rapide et fiable.
✅ Ce qu'on aime
- 3e réseau France selon le classement Chargemap 2026
- Jusqu'à 400 kW de puissance de charge
- Tarif abonné : 0,45 €/kWh
- Aucun frais de session avec abonnement
❌ Ce qu'on aime moins
- Abonnement : 11,99 €/mois
- Réseau encore limité hors grands axes
8. Izivia (EDF), la meilleure pour l'usage urbain et les professionnels
Izivia se distingue par l'absence totale de frais d'utilisation et une couverture particulièrement dense dans les métropoles françaises : Paris, Lyon, Bordeaux, Nantes, Marseille, Nancy. Ses factures détaillées par recharge en font la carte de référence pour les flottes d'entreprise et les salariés en mobilité professionnelle.
Pour qui ?
Cette carte de recharge convient pour les conducteurs urbains, les professionnels en mobilité, les flottes d'entreprise.
✅ Ce qu'on aime
- Frais d'utilisation : aucun
- Réseau dense dans les grandes villes françaises
- Factures détaillées idéales pour les remboursements professionnels
- Prix d'achat : 15 €, sans abonnement
❌ Ce qu'on aime moins
- Moins performante sur les axes autoroutiers et en zone rurale
- Application jugée moins intuitive que la concurrence
9. TotalEnergies Charge+, le tarif fixe le plus lisible du marché
Entièrement gratuite à l'achat, la carte TotalEnergies pratique un tarif fixe de 0,35 €/kWh sur ses bornes propres, le plus lisible et prévisible parmi les grands énergéticiens. Des frais de 0,60 €/charge s'appliquent en itinérance, avec des remises variables de 5 à 15% selon les partenaires.
Pour qui ?
Idéal pour les conducteurs habitués des stations TotalEnergies qui veulent un tarif clair et prévisible.
✅ Ce qu'on aime
- Prix d'achat : gratuite
- Tarif fixe : 0,35 €/kWh sur le réseau TotalEnergies
- Frais d'itinérance fixes : 0,60 €/charge
❌ Ce qu'on aime moins
- Réseau propre moins étendu que les cartes universelles
- Quelques incompatibilités signalées sur certains réseaux partenaires
10. Ionity Passport, la meilleure pour les longs trajets européens fréquents
Sans abonnement, le réseau Ionity facture jusqu'à 0,79 €/kWh, parmi les plus élevés du marché. Avec l'abonnement Passport à 17,99 €/mois, le tarif descend à environ 0,35 €/kWh sur 24 pays en Europe, avec des bornes pouvant atteindre 350 kW. Il se rentabilise à partir de 2 à 3 recharges complètes sur autoroute par mois.
Pour qui ?
Une carte de recharge parfaite pour les conducteurs qui effectuent de très longs trajets en Europe plusieurs fois par mois.
✅ Ce qu'on aime
- Couverture : réseau européen dense sur autoroutes (24 pays)
- Tarif abonné : ~0,35 €/kWh
- Bornes jusqu'à 350 kW
❌ Ce qu'on aime moins
- Abonnement : 17,99 €/mois, à rentabiliser impérativement
- La carte n'offre aucun avantage hors réseau Ionity
Toutes les cartes du marché en 2026
Opérateurs spécialisés
Plugsurfing est l'une des cartes les plus vastes d'Europe avec plus de 500 000 bornes compatibles. Elle est devenue la carte par défaut fournie par Volvo à ses clients, notamment pour accéder aux tarifs préférentiels Ionity. Le badge est à 9,95 €, avec des frais de service de 10% par charge. Elle appartient aujourd'hui au groupe Fleetcore, basé à Berlin.
Opérateurs de réseaux énergétiques
Fastned est le mastodonte néerlandais de la recharge rapide. Son réseau, en expansion en France avec 15 nouvelles stations ouvertes en 2026, offre jusqu'à 400 kW. Sans abonnement : 0,59 €/kWh. Avec le Gold Member (11,99 €/mois) : 0,45 €/kWh. Plus de 60 cartes différentes sont acceptées sur le réseau Fastned, à des tarifs variables. À privilégier pour les longs trajets sur axe nord-sud.
Ionity est incontournable sur autoroute en Europe. La carte Ionity Passport est disponible à 17,99 €/mois sans frais supplémentaires par charge. Pour les conducteurs qui rechargent fréquemment sur autoroute, c'est l'investissement qui se rentabilise rapidement.
Cartes constructeurs
|Constructeur
|Carte
|Prix
|Abonnement
|Points forts
|Volkswagen
|WeCharge
|9,99 €
|0 / 7,49 / 17,99 €/mois
|Accès Ionity préférentiel
|Kia
|KiaCharge
|Gratuite
|KiaCharge Plus : 5 €/mois
|'-15% avec abonnement
|Hyundai
|Charge myHyundai
|Gratuite
|3,95 ou 6,99 €/mois
|3 formules flexibles
|BMW
|BMW Charging
|Gratuite
|4,99 €/mois
|Sans frais de session avec abonnement
|Audi
|e-tron Charging
|—
|4,87 à 17,65 €/mois
|Accès Ionity optimisé
|Tesla
|Compte Tesla
|—
|Aucun
|Superchargeurs ouverts aux autres marques
Note Tesla : Les Superchargeurs sont désormais ouverts à toutes les marques en France. Les tarifs pour les véhicules tiers restent légèrement supérieurs mais restent compétitifs face aux réseaux rapides concurrents.
Cartes régionales et locales
Souvent sous-estimées, les cartes régionales offrent des tarifs imbattables sur leur zone de couverture :
- BeLib' : Paris intra-muros, plus de 3 000 bornes, 4 formules au choix
- eborn : Sud-Est (de l'Allier au Var, Ardèche, Savoie, Alpes-de-Haute-Provence)
- Ouest Charge : Bretagne et Pays de la Loire
- Pass Pass : Nord de la France
Cartes internationales à connaître
- Q8 (Belgique) : gratuite, 0,35 €/charge (plafond 7 €/mois), utilisable en France
- Maingau (Allemagne) : populaire chez les conducteurs frontaliers
- EVPass : bonne couverture Benelux + France
Tableau des prix complet en mars 2026
|Carte
|Prix badge
|Abonnement
|Frais/charge
|Frais itinérance
|Fulli (annuel)
|24 €/an
|Inclus
|0,35 €
|Variable
|ChargeMap Pass
|19,90 €
|Non
|10%
|Inclus
|Ulys Electric
|14,90 €
|2,20 €/mois si utilisé
|Variable
|Variable
|Electra+ Boost
|Gratuit
|9,99 €/mois
|Aucun
|Selon réseau
|Freshmile
|4,99 €
|Non
|Variable
|Élevés
|Shell Recharge
|Gratuite
|Non
|0,35 € (max 7 €/mois)
|Selon réseau
|Fastned Gold
|Gratuite
|11,99 €/mois
|Aucun
|0,45 €/kWh
|Fastned Standard
|Gratuite
|Non
|Aucun
|0,59 €/kWh
|Izivia (EDF)
|15 €
|Non
|Aucun
|Inclus
|TotalEnergies
|Gratuite
|Non
|0,60 €
|Variable
|Ionity Passport
|—
|17,99 €/mois
|Aucun
|N/A
|Fulli (standard)
|19 €
|Non
|0,70 €
|Variable
|Plugsurfing
|9,95 €
|Non
|10%
|Selon réseau
|Volkswagen WeCharge
|9,99 €
|0 à 17,99 €/mois
|0,30 € (sans abo)
|Variable
|Q8
|Gratuite
|Non
|0,35 € (max 7 €/mois)
|Selon réseau
|EVBox
|—
|2,42 €/mois
|10%
|Variable
Quelle carte de recharge selon votre profil ?
Arrêtez de chercher la carte parfaite : elle n'existe pas. La bonne stratégie est d'assembler 2 à 3 cartes complémentaires selon votre profil d'usage.
Vous êtes grand rouleur (+ de 20 000 km/an) et utilisez l'autoroute
💡 Pack recommandé : Fulli (annuel) + Ionity Passport + ChargeMap Pass
La formule annuelle Fulli à 24 €/an couvre les autoroutes APRR avec des frais de 0,35 €/charge. L'Ionity Passport se rentabilise dès 2 à 3 recharges rapides par mois sur autoroute. La ChargeMap Pass sert de filet de sécurité pour les bornes non couvertes par les deux premières.
Vous habitez en ville et rechargez principalement près de chez vous
💡 Pack recommandé : Izivia + Freshmile (ou BeLib' si Paris)
Izivia couvre très bien les bornes rapides des grandes métropoles sans frais d'utilisation. Freshmile complète pour les hôtels et concessionnaires. Si vous êtes parisien, BeLib' offre un accès aux 3 000+ bornes de la capitale à tarif local compétitif.
Vous utilisez votre voiture électrique de façon occasionnelle
💡 Pack recommandé : Shell Recharge + TotalEnergies
Deux cartes entièrement gratuites qui permettent d'accéder à plus de 500 000 bornes en Europe combinées, avec des frais fixes maîtrisés. Zéro abonnement, zéro engagement.
Vous êtes professionnel avec remboursement de frais
💡 Pack recommandé : Izivia + Ulys Electric
Izivia fournit des factures détaillées idéales pour les notes de frais. Ulys complète avec sa couverture étendue et son pack péage + recharge qui simplifie la gestion des déplacements.
Vous voyagez régulièrement en Europe
💡 Pack recommandé : ChargeMap Pass + Plugsurfing
ChargeMap couvre 400 000+ points en Europe. Plugsurfing monte à 500 000+ et offre des tarifs préférentiels Ionity dans certains pays. Une combinaison imbattable pour les trajets transfrontaliers.
Combien coûte vraiment une recharge ? Simulation mars 2026
Voici une simulation concrète pour une voiture de 60 kWh de batterie, avec une recharge de 80% (48 kWh) :
|Carte
|Type de borne
|Tarif estimé
|Coût total
|ChargeMap Pass (itinérance)
|Rapide DC autoroute
|0,75 €/kWh + 10%
|~39,60 €
|Fulli annuel
|Autoroute APRR
|0,35 €/charge
|~16,80 €
|Ionity Passport (abonné)
|Ionity autoroute
|0,35 €/kWh
|~16,80 €
|Electra+ Boost
|Borne Electra
|0,29 €/kWh
|~13,92 €
|Izivia (réseau propre)
|Borne DC ville
|0,45 €/kWh
|~21,60 €
|Fastned Gold Member
|Borne Fastned
|0,45 €/kWh
|~21,60 €
|TotalEnergies (réseau propre)
|Borne AC urbaine
|0,35 €/kWh
|~16,80 €
À retenir : la facturation peut être au kWh, à la minute, à la session ou en mode mixte. Vérifiez toujours le mode de facturation avant de vous brancher — certaines bornes lentes facturent au temps, ce qui peut fortement alourdir la note si vous restez branché inutilement.
Comment fonctionnent les cartes de recharge ?
Badge RFID, appli ou QR code ?
Les cartes de recharge sont des badges RFID : vous les approchez du lecteur de la borne pour vous identifier et déclencher la charge. Le paiement est ensuite prélevé automatiquement sur votre compte bancaire enregistré. Il existe aussi des alternatives sans badge physique :
- Application mobile : Electra, TotalEnergies, Ionity et Tesla fonctionnent uniquement via leur app
- QR code : de plus en plus courant sur les bornes récentes, permet de payer par carte bancaire sans badge ni compte
- Plug and Charge (ISO 15118) : déjà déployé chez BMW, Volkswagen, Hyundai et Porsche, la voiture s'authentifie automatiquement dès la connexion, sans action de l'utilisateur
Pourquoi les frais d'itinérance coûtent-ils si cher ?
Quand vous utilisez une carte sur une borne d'un opérateur différent, votre fournisseur de carte paye une commission à l'opérateur de la borne, qu'il vous répercute sous forme de frais d'itinérance. Ces frais peuvent représenter 10 à 40% de surcoût. C'est pourquoi il est toujours plus économique d'utiliser la carte propriétaire d'un réseau quand vous le pouvez.
La réglementation AFIR : ce qui a changé
Depuis avril 2024, la réglementation AFIR impose que toutes les bornes de recharge rapide de plus de 50 kW acceptent le paiement direct par carte bancaire, sans badge ni application. Cette avancée garantit que vous ne serez plus jamais bloqué sans carte, mais les tarifs payés directement par carte bancaire restent les plus élevés du marché, entre 0,60 € et 0,90 €/kWh.
Comment optimiser ses dépenses de recharge grâce aux applications ?
En dehors des cartes elles-mêmes, plusieurs outils vous aident à payer moins cher :
- ChargeMap : référencement communautaire des bornes, avis, disponibilité en temps réel et comparaison de tarifs selon votre carte
- A Better RoutePlanner (ABRP) : planificateur d'itinéraires avec calcul automatique des arrêts de recharge les plus rentables selon votre voiture et vos cartes
- ChargePrice : compare en temps réel les tarifs de chaque borne selon l'ensemble de vos cartes, pour toujours choisir la plus avantageuse avant de se brancher
- Electra, Fastned, Ionity : leurs applications propres permettent de voir les tarifs en direct et de lancer la recharge depuis le smartphone
FAQ - Les questions les plus posées sur les cartes de recharge pour voiture électrique
Quelle est la meilleure carte de recharge pour voiture électrique en 2026 ?
Fulli est notre recommandation n°1 en 2026 grâce à sa formule annuelle à 24 €/an avec des frais de 0,35 €/charge, la rendant imbattable en coût total sur l'année. Pour la polyvalence universelle, ChargeMap Pass (400 000+ bornes, sans abonnement) est la référence absolue. La stratégie optimale reste de combiner 2 à 3 cartes complémentaires selon votre profil.
Peut-on recharger sans carte avec sa carte bancaire ?
Oui, depuis la réglementation AFIR (avril 2024), toutes les bornes de plus de 50 kW doivent accepter le paiement par carte bancaire. Sur les bornes AC ou inférieures à 50 kW, ce n'est pas systématique. Les tarifs "CB directe" sont les plus élevés : comptez entre 0,60 € et 0,90 €/kWh.
Quelle est la carte de recharge la moins chère ?
TotalEnergies (gratuite, 0,35 €/kWh sur son réseau) et Shell Recharge (gratuite, plafond 7 €/mois) sont les moins chères à l'usage occasionnel. Fulli (24 €/an, 0,35 €/charge) est la moins chère sur l'année pour un usage régulier. Electra+ Boost (0,29 €/kWh) est la plus compétitive pour la charge rapide en abonnement.
ChargeMap Pass ou Ulys Electric : laquelle choisir ?
Si vous êtes grand rouleur autoroutier et souhaitez combiner péage et recharge, Ulys Electric est la meilleure option. Si vous voulez une carte universelle valable partout en Europe sans abonnement, ChargeMap Pass est le meilleur choix. Idéalement, coupler Fulli (autoroutes APRR) + ChargeMap Pass (couverture universelle) reste la combinaison la plus efficace.
Est-ce qu'une seule carte de recharge suffit ?
Non. Aucune carte ne couvre 100% des bornes aux meilleurs tarifs. La stratégie optimale est d'en avoir 2 à 3 cartes complémentaires. La combinaison Fulli (autoroutes APRR) + ChargeMap Pass (universelle) + Shell Recharge (gratuite, secours) est le pack recommandé par la rédaction Clubic.
Quelle carte de recharge fonctionne sur l'autoroute ?
Fulli (réseau APRR), Ulys Electric, Ionity Passport, Fastned Gold Member et les cartes constructeurs avec accès Ionity (Volkswagen WeCharge, KiaCharge Plus) sont les plus adaptées à l'usage autoroutier. Electra+ Boost est particulièrement efficace sur les nouvelles stations Electra, désormais classées 1re en France selon Chargemap 2026.
Les cartes de recharge sont-elles valables en Europe ?
Oui, la plupart des cartes universelles (ChargeMap Pass, Plugsurfing, Freshmile, Shell Recharge) couvrent plusieurs centaines de milliers de bornes en Europe. Fulli dépasse les 250 000 bornes en Europe. Certaines cartes locales ou constructeurs ont une couverture plus limitée hors de France.
Qu'est-ce que le Plug and Charge ?
Le Plug and Charge (norme ISO 15118) permet à la voiture de s'authentifier automatiquement dès qu'elle est branchée, sans badge ni application. Cette technologie est disponible en 2026 sur certains modèles BMW, Volkswagen, Hyundai et Porsche, sur les réseaux compatibles comme Ionity.
Faut-il un abonnement pour recharger moins cher ?
Pas systématiquement. Fulli propose la formule annuelle à 24 €/an la plus rentable sans abonnement mensuel contraignant. Pour les réseaux rapides comme Fastned (11,99 €/mois) ou Ionity (17,99 €/mois), l'abonnement se rentabilise si vous rechargez souvent sur ces réseaux spécifiques.
TotalEnergies, Shell ou Izivia : quelle carte d'énergie choisir ?
TotalEnergies est la plus intéressante en tarif sur son réseau propre (0,35 €/kWh). Shell est la plus polyvalente des trois avec son plafond de 7 €/mois. Izivia (EDF) est la meilleure pour l'usage urbain dans les grandes villes françaises, avec des factures détaillées appréciées des professionnels.