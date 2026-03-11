Arrêtez de chercher la carte parfaite : elle n'existe pas. La bonne stratégie est d'assembler 2 à 3 cartes complémentaires selon votre profil d'usage.

Vous êtes grand rouleur (+ de 20 000 km/an) et utilisez l'autoroute

💡 Pack recommandé : Fulli (annuel) + Ionity Passport + ChargeMap Pass

La formule annuelle Fulli à 24 €/an couvre les autoroutes APRR avec des frais de 0,35 €/charge. L'Ionity Passport se rentabilise dès 2 à 3 recharges rapides par mois sur autoroute. La ChargeMap Pass sert de filet de sécurité pour les bornes non couvertes par les deux premières.

Vous habitez en ville et rechargez principalement près de chez vous

💡 Pack recommandé : Izivia + Freshmile (ou BeLib' si Paris)

Izivia couvre très bien les bornes rapides des grandes métropoles sans frais d'utilisation. Freshmile complète pour les hôtels et concessionnaires. Si vous êtes parisien, BeLib' offre un accès aux 3 000+ bornes de la capitale à tarif local compétitif.

Vous utilisez votre voiture électrique de façon occasionnelle

💡 Pack recommandé : Shell Recharge + TotalEnergies

Deux cartes entièrement gratuites qui permettent d'accéder à plus de 500 000 bornes en Europe combinées, avec des frais fixes maîtrisés. Zéro abonnement, zéro engagement.

Vous êtes professionnel avec remboursement de frais

💡 Pack recommandé : Izivia + Ulys Electric

Izivia fournit des factures détaillées idéales pour les notes de frais. Ulys complète avec sa couverture étendue et son pack péage + recharge qui simplifie la gestion des déplacements.

Vous voyagez régulièrement en Europe

💡 Pack recommandé : ChargeMap Pass + Plugsurfing

ChargeMap couvre 400 000+ points en Europe. Plugsurfing monte à 500 000+ et offre des tarifs préférentiels Ionity dans certains pays. Une combinaison imbattable pour les trajets transfrontaliers.