D'ici quelques années, Renault sera une marque totalement électrique au niveau du continent européen. C'est ce que vient de confirmer la direction, qui a présenté sa stratégie pour la période 2026-2030. « D'ici 2030, la marque Renault vise 100 % de ventes électrifiées en Europe » a-t-il ainsi été indiqué dans un communiqué.

Et l'exigence ne s'arrêtera pas aux frontières de notre continent. À cette date, Renault devrait aussi vendre beaucoup moins de voitures à essence ou diesel dans le reste du monde, son objectif dans ces régions étant de ne plus vendre que 50% de véhicules thermiques hors d'Europe en 2030. À l'heure actuelle, le constructeur est encore loin de ces chiffres, avec encore 40% de ses ventes européennes représentées par des voitures à essence ou diesel.