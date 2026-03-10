Le constructeur automobile veut poursuivre dans l'électrification de son catalogue. Et il a pris une décision importante pour ses ventes européennes dans les prochaines années.
Au début de la décennie, les constructeurs automobiles étaient confiants quant à l'avenir de l'électrique, et s'imposaient des objectifs ambitieux pour vendre à terme seulement des voitures électriques. Mais les années ont passé, et une certaine déception a commencé à poindre dans l'industrie, jusqu'à entraîner plusieurs constructeurs à rebrousser chemin - à l'instar de ce qu'a fait le mois dernier Stellantis. Mais il semble que Renault ne soit pas dans le lot.
Renault ne vendra plus de voiture à essence ou diesel en Europe à partir de 2030
D'ici quelques années, Renault sera une marque totalement électrique au niveau du continent européen. C'est ce que vient de confirmer la direction, qui a présenté sa stratégie pour la période 2026-2030. « D'ici 2030, la marque Renault vise 100 % de ventes électrifiées en Europe » a-t-il ainsi été indiqué dans un communiqué.
Et l'exigence ne s'arrêtera pas aux frontières de notre continent. À cette date, Renault devrait aussi vendre beaucoup moins de voitures à essence ou diesel dans le reste du monde, son objectif dans ces régions étant de ne plus vendre que 50% de véhicules thermiques hors d'Europe en 2030. À l'heure actuelle, le constructeur est encore loin de ces chiffres, avec encore 40% de ses ventes européennes représentées par des voitures à essence ou diesel.
Un recul quant à l'objectif initial
Si l'effort semble notable, il faut tout de même faire remarquer qu'à l'origine, en 2021, le constructeur français ne comptait vendre à partir de 2030 que des véhicules tout-électriques en Europe. Aujourd'hui, c'est dorénavant un objectif divisé entre 50% de véhicules tout-électriques et 50% de véhicules hybrides qui est mis en place.
Dans son nouveau plan stratégique, Renault prévoit de lancer au total sur la période discutée un ensemble de 36 nouveaux modèles (dont 16 électriques). Une augmentation notable par rapport aux 32 nouveaux modèles sortis sur la période 2021-2025. Sa croissance devrait être portée par trois marchés internationaux en particulier, à savoir la Corée, l'Inde, et l'Amérique latine.