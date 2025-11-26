MisterDams

Vu les performances actuelles des VE et les évolutions à venir, je trouve que c’est une erreur de se mettre maintenant aux « Range extender » pour l’Europe, mais je comprends que ça rassure le marché et que ça permette aussi aux constructeurs d’aller dans des pays aux maillages de réseau de charge insuffisants.

Ça reste préférable à une régression sur le terrain de l’électrique. Les constructeurs européens ont besoin se concentrer sur ce marché, alors que les dernières évolutions vont bientôt permettre de diminuer encore un peu les coûts pour arriver au prix d’une thermique, tout en garantissant un usage satisfaisant (que je positionne à ~300km d’autoroute avec 15min de pause).

Il n’y aura alors plus de raison pour un consommateur de choisir une thermique, ou une mauvaise électrique européenne, quand l’offre chinoise sera parfaitement adaptée à leur budget et à leurs usages…