Et si le HUD débarquait enfin dans un casque moto grand public ? Shoei n’est jamais avare d’innovations, mais ce qui a été présenté lors de l’EICMA 2025 tient presque de la science-fiction.
Le GT-Air 3 Smart, développé avec la société française EyeLights, est présenté comme le premier casque moto grand public intégrant un véritable affichage tête haute (HUD) dans la visière. Un pari audacieux, celui d'amener la réalité augmentée dans le quotidien des motards, et de transformer la façon dont on prend les informations essentielles en roulant.
Un casque futuriste pensé pour réinventer l’affichage à moto
Le principe de ce nouveau casque est simple, il est équipé d'un micro-projecteur interne qui affiche, sur une surface transparente placée dans l’axe du regard, des données comme la vitesse, les directions GPS, les appels ou encore les alertes radar. Le système utilise une dalle Full HD Nano-OLED, censée rester parfaitement lisible même en plein soleil. À cela s’ajoute un intercom annoncé comme "illimité", compatible avec d’autres marques, utilisable en ligne comme hors ligne, et équipé d’une réduction active du bruit. L’ensemble est intégré dans le casque à la manière d’un kit SRL : batteries, câbles, micros et haut-parleurs sont dissimulés dans la coque, sans excroissance extérieure.
Sur le papier, la promesse est spectaculaire. Le fabricant évoque même une réduction du temps de réaction de plus de 30 % grâce à l’affichage permanent des informations essentielles. Le HUD n’est pas affiché directement devant l’œil, mais grâce à une lentille interne, l’information apparaît comme si elle flottait à environ trois mètres devant le regard. Cela évite à l’œil de devoir refaire la mise au point. L’autonomie annoncée atteint dix heures, et le GT-Air 3 Smart devrait arriver sur le marché l'année prochaine, à un tarif annoncé de 1 199 €.
Une innovation ambitieuse qui soulève quelques inquiétudes
Pour un passionné de moto, difficile de ne pas lever un sourcil curieux : l’idée d’avoir un GPS et sa vitesse "dans l’air", sans jamais quitter la route des yeux, a quelque chose d’envoûtant. Mais c’est précisément là que les premières questions apparaissent, et elles ne sont pas anodines.
D’abord, le HUD bouge avec la tête. Contrairement à un pare-brise de voiture, un casque suit chaque micro-mouvement du cou. Les motards qui ont vu la démonstration se demandent si ces informations flottantes ne deviendront pas une source de distraction, voire de gêne en cas de vibrations. Autre point sensible : l’affichage est projeté sur la visière solaire interne, et non sur la visière principale. On imagine donc que sous la pluie, la nuit ou par temps froid, il faudrait laisser cette visière teintée légèrement abaissée pour que le HUD fonctionne. Pas sûr que tous les pilotes apprécient un bandeau sombre au milieu de leur champ de vision.
Les promesses de l’intercom interrogent également. Une portée "illimitée", un nombre d’utilisateurs qui l'est tout autant, une compatibilité universelle… Même les acteurs historiques comme Cardo ou Sena peinent à atteindre ce niveau. Les plus sceptiques ont en mémoire un précédent : le Shoei Opticson, un casque HUD lancé uniquement au Japon il y a quelques années et vite abandonné faute d’adhésion du marché.
Au fond, ce GT-Air 3 Smart a tout du produit visionnaire : séduisant, ambitieux, presque futuriste. Mais la communauté moto reste prudente. Certains y voient le début d’une nouvelle ère, d’autres un gadget potentiellement intrusif. Comme souvent, la vérité se jouera sur la route, casque en main et il faudra attendre 2026 pour savoir si Shoei a réellement créé un produit qui changera notre façon de conduite… ou un simple mirage high-tech.