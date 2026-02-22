D’après les informations rapportées par nos confrères du site Automobile Propre, le diesel revient en priorité sur les versions familiales des utilitaires. Les Citroën Berlingo et Peugeot Rifter sont concernés, tout comme les Citroën SpaceTourer et Peugeot Traveller, sans oublier leurs déclinaisons chez les autres marques du groupe.

Pour rappel, certains modèles avaient pourtant été retirés en diesel pour respecter les objectifs de réduction des émissions de CO₂. En France, l’addition reste particulièrement salée : plus de 1 900 euros de malus pour un Berlingo, et jusqu’à environ 50 000 euros pour un SpaceTourer (48 901 euros pour être exact).