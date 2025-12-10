Ce mercredi 10 décembre, Bruxelles devait faire ses annonces sur le projet d'interdiction de vente de véhicules thermiques neufs à moyen terme chez nous. Mais finalement, ça n'aura lieu que le 16 décembre prochain.

La Commission a dû décider de ce report à cause d'une opposition toujours plus forte entre deux groupes de nations. Le premier, qui a l'Allemagne pour leader, et compte notamment l'Italie, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie ou la Hongrie, veut revenir sur les ambitions du projet. Il souhaite préserver la filière automobile, très importante pour les économies de ces pays, en autorisant au-delà de 2035 des motorisations supplémentaires, comme les véhicules hybrides rechargeables ou bien ceux à carburants de synthèse.

En face, l'autre groupe, mené par la France et l'Espagne, craint qu'un recul sur les ambitions affichées initialement puisse fragiliser les investissements consentis dans le domaine électrique, comme les gigafactories. Même si Paris se dit ouvert à des aménagements.