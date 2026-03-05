Au-delà de la seule autonomie, d’autres facteurs ont pesé dans la balance. Les véhicules de police embarquent un équipement conséquent, avec des systèmes de communication, des dispositifs lumineux et sonores, du matériel informatique, voire des équipements spécifiques d’intervention. Ce surpoids a un impact direct sur la consommation énergétique, réduisant encore davantage l’autonomie théorique annoncée par les constructeurs.

Aussi, les modèles testés ont progressivement été réaffectés à des missions moins critiques. Plutôt que de rester en première ligne, ils assurent désormais des tâches administratives, des déplacements internes ou des missions jugées non urgentes, où les contraintes de disponibilité immédiate sont moindres.

Si l’expérience autrichienne ne signe pas l’échec définitif de l’électrique dans les forces de l’ordre, elle met malgré tout en lumière un point clé, et la transition énergétique des flottes publiques ne peut faire l’économie d’une adaptation fine aux réalités du terrain.