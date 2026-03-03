En 2013, bien avant que l’électrique ne devienne un argument marketing incontournable, Volkswagen prenait les devants avec le lancement de la Volkswagen e-up!. Une citadine branchée (vous l'avez ?) qui marquait les premiers pas concrets du constructeur allemand dans l’électromobilité moderne.

À l’époque, le pari était audacieux, et depuis, malgré un parcours semé d'embûches, la firme de Wolfsburg n’a cessé d’accélérer. Plateformes dédiées, investissements massifs, offensive sur tous les segments… Volkswagen a progressivement musclé son catalogue de modèles 100% électriques pour s’imposer comme un acteur clé de la transition énergétique automobile.