En ce début d'année 2026, Volkswagen annonce avoir livré son deux millionième véhicule électrique, et il s'agit d'une petite ID.3, produite dans l'usine de Zwickau.
En 2013, bien avant que l’électrique ne devienne un argument marketing incontournable, Volkswagen prenait les devants avec le lancement de la Volkswagen e-up!. Une citadine branchée (vous l'avez ?) qui marquait les premiers pas concrets du constructeur allemand dans l’électromobilité moderne.
À l’époque, le pari était audacieux, et depuis, malgré un parcours semé d'embûches, la firme de Wolfsburg n’a cessé d’accélérer. Plateformes dédiées, investissements massifs, offensive sur tous les segments… Volkswagen a progressivement musclé son catalogue de modèles 100% électriques pour s’imposer comme un acteur clé de la transition énergétique automobile.
Deux millions de véhicules électriques Volkswagen dans la nature
En ce début d'année 2026, la marque allemande n'est pas peu fière d'annoncer avoir livré son deux millionième véhicule électrique, à savoir une petite citadine ID.3.
Sur ces deux millions de ventes, on compte les modèles de la gamme ID. bien sûr, mais aussi les autres véhicules électriques précurseurs de la marque, que sont l'e-up! ou encore l'e-Golf.
Pour Martin Sander, membre du Directoire de Volkswagen en charge des ventes, du marketing et du service après-vente : « Avec la livraison de deux millions de véhicules entièrement électriques, la marque montre clairement l'attractivité et la compétitivité de son offre d'électromobilité. »
Quelle répartition pour la gamme ID. ?
Au sein de l’offensive électrique orchestrée par Volkswagen, ce n’est pas la compacte Volkswagen ID.3 qui s’impose comme locomotive commerciale, mais bien le SUV Volkswagen ID.4. Certes, l’ID.3 restera comme le premier modèle à inaugurer la plateforme modulaire électrique MEB du constructeur. Mais sur le terrain des ventes, c’est l’ID.4 qui a véritablement transformé l’essai, avec plus de 900 000 exemplaires livrés à travers le monde, contre environ 630 000 pour sa sœur compacte.
Un succès qui dépasse largement les frontières européennes. Si l’Allemagne et plusieurs marchés du Vieux Continent demeurent stratégiques, le constructeur souligne que la Chine et les États-Unis figurent parmi les bastions majeurs de son SUV électrique.
De son côté, la grande berline Volkswagen ID.7, lancée en 2023, affiche un démarrage plus mesuré mais solide, avec un peu plus de 130 000 unités écoulées à l’échelle mondiale. Un score honorable sur un segment encore émergent en électrique, et dominé par des acteurs déjà bien installés.
Au-delà des volumes, c’est aussi sur le terrain de l’identité que Volkswagen s’apprête à opérer un virage. Dans les prochains mois, la marque abandonnera progressivement la nomenclature numérique inaugurée avec la gamme ID pour revenir à des appellations plus traditionnelles, précédées du préfixe “ID.”. Annoncé fin 2025, ce changement vise autant à clarifier la gamme qu’à capitaliser sur le patrimoine de noms iconiques du constructeur.
Dans cette logique, la citadine électrique Volkswagen ID.2, finalement rebaptisée ID.Polo, ouvre la voie. Et la prochaine évolution de l’ID.4 devrait suivre le même chemin en adoptant une dénomination autrement plus évocatrice, à savoir ID.Tiguan, clin d’œil assumé au best-seller thermique de la marque et symbole d’une transition électrique qui se veut désormais aussi lisible que familière.