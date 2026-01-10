Volkswagen dévoile sa nouvelle génération de cockpit « Pure Positive », laquelle sera inaugurée par une certaine ID.Polo, et la bonne nouvelle, c'est que les boutons sont de retour !
Volkswagen lève le voile sur l’habitacle de la nouvelle ID. Polo, un intérieur qui donne le ton pour l’ensemble de sa future gamme électrique à venir. À travers ce cockpit inédit, le constructeur allemand illustre sa nouvelle philosophie de design, pensée de manière plus globale et centrée sur l’expérience utilisateur.
La guerre des boutons chez Volkswagen
Fruit des retours accumulés auprès des clients ces dernières années, cette approche se traduit par des lignes plus lisibles, des matériaux mieux valorisés et une ergonomie revue, avec une prise en main annoncée comme « plus intuitive ». Un changement de cap assumé, qui compte bien marquer une évolution nette dans la conception des modèles ID à venir.
La bonne nouvelle, c'est le retour d'une ambiance à tendance « rétro », avec notamment des boutons physiques et des écrans restructurés.
Une initiative qui découle directement des propos d'Andreas Mindt, responsable du design, tenus en mars 2025, qui évoquait un changement radical à bord des nouvelles Volkswagen à venir.
Un affichage rétro au menu, façon Golf 1 des années 80
Avec ce nouveau tableau de bord, Volkswagen opère un retour assumé aux fondamentaux, en remettant l’ergonomie au cœur de l’expérience à bord. Le constructeur mise sur une présentation plus lisible des informations, articulée autour de menus clairement structurés, tout en réintroduisant davantage de boutons physiques pour accéder directement aux fonctions essentielles.
Le volant multifonction aspire lui aussi à adopter une disposition plus cohérente de ses commandes, facilitant leur utilisation au quotidien. L’ensemble s’inscrit dans la continuité des standards historiques de la marque, avec des commandes familières qui visent à réduire la distraction et à renforcer le confort d’usage, sans renier pour autant la modernité de l’interface.
Le tableau de bord de l’ID. Polo s’articule autour de deux grands écrans alignés dans le champ de vision. Derrière le volant, le cockpit numérique de 10,25" est installé aux côtés d'un large écran tactile central de près de 13" dédié à l’infodivertissement. « Avec son graphisme soigné et sa haute résolution, l'écran central est facilement accessible pour le passager avant », explique le constructeur.
Enfin, à bord de l’ID. Polo, cette volonté de renouer avec l’ADN de la marque se traduira aussi par une touche résolument nostalgique (et néanmoins moderne), qui devrait ravir les plus anciens amateurs de la marque allemande.
D’une simple pression sur un bouton du volant (ou via le système d’infodivertissement), l’affichage numérique du cockpit peut adopter une présentation rétro, reproduisant visuellement le tableau de bord emblématique de la Golf I des années 1980.