Premier modèle à adopter le nouveau langage de design Pure Positive du géant allemand, la nouvelle ID.Polo va non seulement reprendre le nom de ses devancières, mais elle vise également à rendre la mobilité électrique accessible au plus grand nombre. Cela, « grâce à un prix d'entrée de gamme débutant à 25 000 euros » a expliqué le CEO de la marque, Thomas Schäfer.

La Volkswagen ID.Polo à partir de 25 000€…

Un positionnement tarifaire agressif, à l'instar de ce que prévoit Renault avec sa nouvelle Twingo E-Tech, qui sera quant à elle proposée sous la barre des 20 000€. Toutefois, tout comme la petite citadine française, la nouvelle ID.Polo premier prix ne sera pas disponible au lancement de la gamme, et il faudra donc patienter quelques mois avant de pouvoir ranger dans son garage la petite allemande équipée d'une batterie LFP de 37 kWh.