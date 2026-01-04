Alors qu'une première flotte de prototypes va arpenter certaines régions du monde pour peaufiner les ultimes détails avant son lancement, la nouvelle Volkswagen ID.Polo sera bien disponible à partir de 25 000€… mais pas au lancement. Explications.
Premier modèle à adopter le nouveau langage de design Pure Positive du géant allemand, la nouvelle ID.Polo va non seulement reprendre le nom de ses devancières, mais elle vise également à rendre la mobilité électrique accessible au plus grand nombre. Cela, « grâce à un prix d'entrée de gamme débutant à 25 000 euros » a expliqué le CEO de la marque, Thomas Schäfer.
La Volkswagen ID.Polo à partir de 25 000€…
Un positionnement tarifaire agressif, à l'instar de ce que prévoit Renault avec sa nouvelle Twingo E-Tech, qui sera quant à elle proposée sous la barre des 20 000€. Toutefois, tout comme la petite citadine française, la nouvelle ID.Polo premier prix ne sera pas disponible au lancement de la gamme, et il faudra donc patienter quelques mois avant de pouvoir ranger dans son garage la petite allemande équipée d'une batterie LFP de 37 kWh.
Selon de nombreuses sources locales, la nouvelle Polo électrique sera disponible dans un premier temps avec la batterie NMC de 52 kWh, avec un moteur 155 kW (environ 211 ch). Autant dire que ce modèle sera loin d'être affiché à 25 000€, et certaines rumeurs évoquent plutôt un tarif avoisinant les 33 000€.
… mais pas au lancement
Aussi, à l'instar de la Renault R5 électrique en son temps, qui a d'abord été proposée dans une version plus chère avant la déclinaison abordable, la Volkswagen ID. Polo débutera son aventure avec des versions plus puissantes et coûteuses. Une stratégie qui permet (entre autres) aux marques de tester le marché tout en garantissant la rentabilité du lancement, et tant pis si la promesse de base n'est pas forcément tenue lors des premiers mois de commercialisation.
La version la moins chère, celle avec un tarif avoisinant les 25 000€ donc, n'arrivera qu'ensuite, après avoir consolidé la demande et ajusté l'offre. Ce lancement en plusieurs étapes d'un modèle phare comme l'ID. Polo, qui sera proposée avec trois puissances allant de 85 kW à 155 kW, permet de capter différents segments de marché, sachant qu'une version sportive GTI de 166 kW (soit 226 chevaux) suivra plus tard.
Côté recharge, les versions équipées de la batterie LFP 37 kWh pourront bénéficier d'une recharge rapide 90kW, tandis que les versions propulsées par la variante NMC de 52 kWh pourront charger jusqu'à 130 kW.
Pour le constructeur, il s'agit de faire de cette nouvelle ID. Polo un modèle ambitieux, à la fois populaire et sportif, capable de répondre à des besoins variés. De plus, il s'agit du premier véhicule à porter le nom emblématique de la Polo dans la famille électrique ID, et cette ID. Polo sera sans doute un élément central dans la (nouvelle) transition électrique du géant allemand.