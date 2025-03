Volkswagen a pris en compte les remarques de ses clients pour modifier sa stratégie. Depuis l’introduction des commandes tactiles et haptiques, de nombreux utilisateurs se sont plaint d'une interface trop complexe. Les commandes essentielles, comme le réglage du volume ou de la climatisation, étaient souvent dissimulées dans des menus tactiles, ce qui détournait l’attention du conducteur.

Ce constat a été confirmé par des études et des retours de groupes de discussion menés par d’autres constructeurs. Hyundai, par exemple, a rapporté que ses utilisateurs trouvaient les interfaces 100 % tactiles stressantes et peu pratiques. Tesla, qui a progressivement supprimé les commandes physiques au profit d’un écran central, a influencé de nombreux constructeurs, mais cette évolution ne convient pas à tous les conducteurs.

Volkswagen a donc décidé de franchir le pas et de revenir aux commandes physiques. Andreas Mindt a déclaré que la marque « ne fera plus jamais cette erreur » et et affirme : « Honnêtement, c'est une voiture. Ce n'est pas un téléphone : c'est une voiture ». Désormais, les fonctions essentielles comme le volume, la climatisation et les feux de détresse disposeront de boutons physiques placés sous l'écran tactile. Sur le volant, les boutons haptiques seront également remplacés par des commandes classiques.