Si vous êtes du style à participer à des réunions lors de vos trajets, Zoom Workplace va vous permettre de le faire en toute sécurité. Dotée d'un design minimaliste, avec de grands boutons faciles à manier, cette app a été pensée pour la mobilité. Elle privilégie l'audio et s'intègre directement dans votre calendrier. Lorsqu'une réunion démarre, celle-ci s'affiche directement sur votre tableau de bord : vous n'aurez qu'à cliquer sur le bouton « Rejoindre » pour y participer. Simple et efficace.