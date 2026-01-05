Vous tournez en rond sur Android Auto ? Voici 5 applications qui vont grandement améliorer votre quotidien sur la route.
Google ne lésine pas sur les nouveautés pour parfaire Android Auto : ayant récemment misé sur Gemini pour remplacer Google Assistant, la firme vient de démarrer le déploiement de la version 15.9 du service. Elle prépare également l'arrivée de Google Cast pour améliorer l'expérience des utilisateurs. Mais Android Auto regorge d'applis intéressantes qui ne demandent qu'à être découvertes. On vous en partage 5 que vous allez adorer.
Fuelio
- Informations tarifaires récentes
- Gestion complète des frais
- Best Android Apps 2020
Vous ne voulez pas vendre un rein pour faire le plein ? Basée sur des données participatives, Fuelio vous permettra de repérer rapidement les stations les moins chères autour de vous. Cette app bien pensée vous permet aussi de suivre votre consommation, de recenser les dépenses liées à votre véhicule et de calculer le coût de vos trajets. Une véritable pépite !
Chargemap
- Interface claire et intuitive
- Grande base de bornes
- Filtre de recherche précis
Si vous possédez un véhicule électrique, Chargemap va rapidement devenir votre meilleure alliée : cette app participative liste les points de recharge sur votre chemin en n'oubliant pas de vous indiquer si des places sont disponibles. Elle vous permet aussi de planifier vos trajets, de sauvegarder vos bornes favorites, de trouver des dispositifs de recharge gratuits, d'enregistrer vos itinéraires et bien plus encore.
Zoom Workplace
- Gestion des réunions
- Simple à prendre en main
- Des extensions pour l'intégration à Dropbox et autres
Si vous êtes du style à participer à des réunions lors de vos trajets, Zoom Workplace va vous permettre de le faire en toute sécurité. Dotée d'un design minimaliste, avec de grands boutons faciles à manier, cette app a été pensée pour la mobilité. Elle privilégie l'audio et s'intègre directement dans votre calendrier. Lorsqu'une réunion démarre, celle-ci s'affiche directement sur votre tableau de bord : vous n'aurez qu'à cliquer sur le bouton « Rejoindre » pour y participer. Simple et efficace.
Pocket Casts
- Une application particulièrement complète
- Plus de 200 000 podcasts
- Une utilisation intuitive
Envie de vous divertir lors de vos longs trajets ? Vous allez adorer Pocket Casts. Cette appli intuitive, dont l'interface en anglais a été conçue par Google, vous permet de rechercher et d'écouter une grande variété de podcasts, en passant par une grille simplifiée. Plusieurs options utiles sont disponibles : changer la vitesse de lecture, placer un contenu en favori, marquer comme lu, archiver, etc. On trouve plus de 200 000 podcasts dans ce service. Impossible de s'ennuyer !
EasyPark
- Application simple à utiliser.
- Paiement de parking depuis le mobile.
- Recherche de places de stationnement.
Vous avez peut-être déjà entendu parler de l'app EasyPark, qui permet de réserver des places de stationnement depuis votre téléphone mobile. Bonne nouvelle, elle est aussi disponible sur Android Auto et vous permet de payer des places à l'extérieur ou dans un parking couvert, et ce, depuis votre tableau de bord : le stationnement démarre au moment même où vous vous garez. En un mot : indispensable.
- Interface simplifiée et claire
- Intégration fluide des apps mobiles
- Commandes vocales efficaces