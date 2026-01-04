L'interface automobile de Google intègre un menu de configuration caché dont l'accès requiert une manipulation spécifique au niveau de l'application mobile. Une fois celui-ci activé, l'utilisateur pourra notamment forcer la connexion sans fil d'Android Auto et accéder à des applis tierces de votre téléphone habituellement inaccessibles sur l'écran de votre voiture.
Le menu développeur d'Android Auto n'est pas accessible par défaut. Son activation nécessite une manipulation spécifique au niveau de l'application mobile, dont le chemin d'accès varie selon la surcouche logicielle du smartphone (One UI pour Samsung, Pixel UI pour Google, etc.).
Le tuto pour activer ces fonctionnalités
- Accéder aux paramètres de l'application Android Auto (via Paramètres > Applications ou par recherche directe).
- Sélectionnez "Paramètres supplémentaires dans l'application".
- Défiler jusqu'à la section "À propos" ou "Version".
- Effectuer une série d'environ 10 pressions successives sur la ligne mentionnant la version et les informations de permission.
- Valider la fenêtre de dialogue "Autoriser les paramètres de développement ?".
Une fois activé, l'accès s'effectue via le menu contextuel (trois points) situé en haut à droite de l'écran des paramètres, sous l'intitulé "Paramètres pour développeurs". La désactivation s'opère via la commande "Quitter le mode développeur" dans ce même menu.
Les fonctionnalités techniques
Contrairement au mode développeur d'Android sur smartphone, qui propose un large éventail d'outils de débogage et de modification d'interface, le mode développeur d'Android Auto présente un nombre limité d'options fonctionnelles pour l'utilisateur final. Deux paramètres se distinguent par leur utilité pratique.
Gestion de la projection sans fil (Wireless Android Auto)
Cette option permet d'activer ou de désactiver la prise en charge de la connexion sans fil entre le smartphone et le véhicule ou un dongle tiers.
- Fonctionnement : lorsqu'elle est cochée, elle autorise la détection et la connexion sans câble USB.
- Utilisation : indispensable pour l'utilisation d'adaptateurs sans fil tiers ou pour les véhicules compatibles nativement.
- Contrainte : en cas de problèmes de stabilité ou de tentatives de connexion intempestives, il peut être nécessaire de désactiver cette option pour forcer une connexion filaire exclusive.
Sources inconnues (Unknown Sources)
Par défaut, l'interface du tableau de bord n'affiche que les applications installées via le Google Play Store et certifiées pour un usage automobile.
- Fonctionnement : l'activation de cette option lève la restriction sur l'origine de l'installation. Les applications installées via des dépôts alternatifs (APK manuels, F-Droid, GitHub) deviennent visibles sur le lanceur Android Auto.
- Utilisation : permet l'exécution d'applications non présentes sur le Play Store, telles que certains lecteurs multimédias open-source (ex: NewPipe ou Tubular pour l'audio).
- Contrainte : cette manipulation contourne les vérifications de sécurité et de conformité imposées par Google (Google Play Protect). L'utilisateur expose le système à des applications potentiellement non optimisées pour l'affichage automobile ou présentant des risques de sécurité.
Un usage qui reste limité
L'activation du mode développeur sur Android Auto ne modifie pas les performances globales du système. Elle se justifie uniquement pour deux cas de figure précis :
- La nécessité de déboguer ou de forcer la connectivité sans fil.
- L'utilisation d'applications tierces non validées par le canal de distribution officiel de Google.
Hors de ces cas d'usage bien précis, signalons que l'ajout de ce menu à Android Auto ne présente pas de bénéfice fonctionnel notable pour le conducteur. Cependant, vous pouvez toujours ajouter des fonctionnalités non présentes sur le PlayStore, c'est de loin l'intérêt le plus notable.