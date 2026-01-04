libero78

Pour moi, et probablement que je me trompe, le mode Android Auto sans fil est activé par défaut et c’est l’un des avantages majeurs d’activer ce mode développeur, c’est justement de le désactiver (ce qui n’est pas possible en temps normal).

C’est là où je suis plus mitigé sur la dernière partie de l’article, c’est justement l’utilité majeure de désactiver le mode sans fil. Ok, c’est moins souple d’usage, mais ça permet d’économiser sa batterie de téléphone et celui-ci chauffe moins. Pour les grands trajets, c’est un avantage indéniable.