L'option a été placée dans les paramètres du service, dans la section « Personnaliser Earth », qui devrait probablement, à terme, changer de nom. Après avoir autorisé la création de widgets dans Android Auto, il sera possible de cliquer sur un bouton « + », d'accéder à des applications compatibles et de faire son choix. Le widget apparaîtra alors sur la gauche de l'écran d'accueil et représentera environ 1/3 de la page.