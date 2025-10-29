Il sera bientôt possible d'ajouter des widgets à l'écran d'accueil Android Auto, et ce, depuis les apps de votre téléphone.
Ayant annoncé l'abandon du support Oreo, Android Auto a récemment rencontré un certain nombre de problèmes : certains Pixel 10 ont des soucis de connexion avec ce service, des bugs audio agacent les utilisateurs et un dysfonctionnement lié à l'affichage a aussi été noté.
Cela n'empêche heureusement pas Android Auto de poursuivre son évolution : après avoir déployé le filtrage des appels et un option de prise de notes automatique, Google prépare l'arrivée de widgets au sein de l'outil.
Des widgets en préparation pour l'écran d'accueil d'Android Auto
Android Auto permettait déjà à ses utilisateurs de créer des raccourcis personnalisés et d'activer un widget dans la barre des tâches, mais le service s'apprête désormais à aller plus loin. En analysant la version 5.6.154404-release.daily (bêta) de l'app, Android Authority a découvert que l'équipe Google travaillait actuellement sur une nouvelle fonctionnalité, dont le nom de code est « Earth ». L'objectif ? Inclure un widget sur l'écran d'accueil d'Android Auto.
L'option a été placée dans les paramètres du service, dans la section « Personnaliser Earth », qui devrait probablement, à terme, changer de nom. Après avoir autorisé la création de widgets dans Android Auto, il sera possible de cliquer sur un bouton « + », d'accéder à des applications compatibles et de faire son choix. Le widget apparaîtra alors sur la gauche de l'écran d'accueil et représentera environ 1/3 de la page.
Une fonctionnalité qui comporte quelques limites
Pour l'heure, cette nouvelle option en est encore à un stage précoce de développement : le comportement et l'affichage des différentes applications compatibles ne sont pas encore finalisés. Il y a également plusieurs limites à prévoir : il n'est possible d'afficher qu'un seul widget à la fois et on ne peut pas changer la dimension ou la position de ce dernier.
Lors de son test, l'équipe d'Android Authority a également noté que certains widgets n'étaient pas encore optimisés pour Android Auto. Cela occasionne notamment des problèmes d'affichage mais aussi de fonctionnement. Beaucoup de widgets tentent également d'ouvrir les applications sur mobile et affichent l'alerte suivante : « Cette fonctionnalité est actuellement indisponible sur Android Auto. Veuillez réessayer sur votre téléphone ». Pour l'heure, seul le widget Pixel Weather fonctionne de manière optimale.
Google est donc loin d'avoir finalisé cette nouvelle fonctionnalité et il faudra probablement un peu de temps avant d'en savoir plus sur le sujet.