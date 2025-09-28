De nombreux utilisateurs d'Android Auto se plaignent d'un étrange dysfonctionnement qui fait apparaître leur écran comme zoomé, rendant les applications telles que Google Maps et Spotify disproportionnellement grandes. Ce mystérieux bug demeure toujours sans solution à ce jour.
Le système d'infodivertissement embarqué de Google, Android Auto, fait de nouveau parler de lui, non pas pour ses améliorations, mais à cause d'un bug d'affichage inattendu. Des conducteurs utilisant ce service ont récemment été confrontés à un phénomène d'agrandissement de leur écran, où les éléments graphiques et les applications prennent une taille disproportionnée.
Android Auto victime d'un bug d'affichage, plusieurs utilisateurs concernés
Le premier témoignage provient d'un conducteur sur Reddit, dont l'écran de sa Chevrolet 2500 de 2024 présentait un problème de zoom depuis plusieurs semaines. Après avoir testé un Ford truck plus récent, l'utilisateur a constaté que le même dysfonctionnement persistait, confirmant alors que le problème ne relevait pas du système embarqué du véhicule. Bien que d'autres applications puissent également être concernées, l'anomalie semble principalement frapper Maps et Spotify. Dans certains cas, seul l'écran de navigation apparaît agrandi, tandis que la partie dédiée à la musique conserve ses proportions normales.
Pour l'heure, l'ampleur exacte du bug reste encore inconnue, et il n'est pas déterminé si l'incident est circonscrit à des modèles de téléphone précis. Bien que le plaignant initial utilisait un téléphone plus ancien fonctionnant sous Android 12, le problème a été corroboré par d'autres utilisateurs équipés de téléphones plus récents, y compris des modèles Pixel.
Un problème qui demeure toujours sans solution (pour l'instant)
Face à cette situation, plusieurs utilisateurs ont tenté diverses approches pour résoudre le problème. Les méthodes classiques comme le changement de câbles, la réinstallation des applications ou la suppression du cache se sont révélées totalement inefficaces. Certains ont même exploré des pistes plus avancées, notamment l'installation manuelle d'une version plus récente d'Android Auto ou la modification des paramètres développeur, mais ces manipulations n'ont regrettablement pas porté leurs fruits.
En attendant un correctif de la part de Google, qui, espérons-le, publiera sans tarder une mise à jour mettant fin à cette fâcheuse anomalie, les utilisateurs confrontés à ce dysfonctionnement ont tout intérêt à partager leur expérience pour éventuellement permettre une meilleure compréhension de la situation.
Et vous, avez-vous rencontré ce type de problème d'affichage avec Android Auto ces derniers temps ?