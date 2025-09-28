Le premier témoignage provient d'un conducteur sur Reddit, dont l'écran de sa Chevrolet 2500 de 2024 présentait un problème de zoom depuis plusieurs semaines. Après avoir testé un Ford truck plus récent, l'utilisateur a constaté que le même dysfonctionnement persistait, confirmant alors que le problème ne relevait pas du système embarqué du véhicule. Bien que d'autres applications puissent également être concernées, l'anomalie semble principalement frapper Maps et Spotify. Dans certains cas, seul l'écran de navigation apparaît agrandi, tandis que la partie dédiée à la musique conserve ses proportions normales.

Pour l'heure, l'ampleur exacte du bug reste encore inconnue, et il n'est pas déterminé si l'incident est circonscrit à des modèles de téléphone précis. Bien que le plaignant initial utilisait un téléphone plus ancien fonctionnant sous Android 12, le problème a été corroboré par d'autres utilisateurs équipés de téléphones plus récents, y compris des modèles Pixel.