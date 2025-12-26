Comme l'ont découvert nos confrères d'Android Authority, La bêta montre également que le lecteur multimédia adopte un nouveau style Material 3 Expressive. La barre de progression et les boutons sont plus nets et les informations sur la lecture restent visibles, même en cas de diffusion Cast.

Le code indique des libellés pour suivre l’état de la connexion. Le contenu peut être projeté vers l’écran principal ou vers un autre appareil dans le véhicule. Les passagers disposeraient alors d’un choix plus large, tandis que le conducteur conserverait une interface simple pour ne gérer que les fonctions essentielles.

Plusieurs scénarios d’usage sont possibles. Un smartphone peut diffuser du contenu sur l’écran central, un autre appareil peut rester actif pour la navigation ou la musique. Les messages d’état et les contrôles visuels assurent une gestion claire des flux. L’ensemble rapproche Android Auto de l’expérience complète proposée par Android Automotive et facilite la cohérence entre les deux plateformes.

Ces changements pourraient rendre les trajets plus agréables. Les passagers auraient plus de contenus à disposition et le conducteur pourrait rester concentré sur la route. L’interface plus claire et les flux Cast simplifieraient la lecture et le contrôle, tout en respectant les limites de sécurité pour la conduite.