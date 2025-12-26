Android Auto pourrait prochainement supporter Google Cast. Des lignes de code découvertes dans la dernière bêta indiquent que la diffusion de contenus multimédia depuis un smartphone vers l’écran du véhicule est envisageable. Cette fonction existe déjà sur Android Automotive et pourrait enrichir l’expérience à bord.
La version bêta 15.9.655104 d’Android Auto contient plusieurs références à Google Cast, avec des chaînes comme « Cast. Connecté », « Cast. Connexion » ou « Arrêter la diffusion ». Ces éléments ont été repérés lors de l’analyse des fichiers APK, avant toute annonce officielle.
Aujourd’hui, Android Auto projette certaines applications du smartphone sur l’écran central pour la navigation, les appels, les messages et la musique. Avec Google Cast, il pourrait devenir possible de diffuser de l’audio et des vidéos directement depuis le téléphone. Cette fonction est déjà opérationnelle sur Android Automotive, utilisé par plusieurs constructeurs, dont Rivian.
Google Cast pourrait bientôt intégrer Android Auto
Les traces dans la bêta montrent que Google teste la prise en charge de Cast. Le code contient des messages pour indiquer l’état de la diffusion : « Cast. Connexion », « Cast. Déconnecté ». Il mentionne que le téléphone et le véhicule doivent partager le même réseau Wi‑Fi pour que la connexion fonctionne.
Actuellement, Android Auto affiche des applications du smartphone, mais la diffusion multimédia reste limitée. Avec Cast, les utilisateurs pourraient envoyer des flux audio et vidéo vers l’écran central ou vers d’autres appareils dans l’habitacle. Les passagers pourraient regarder une vidéo pendant qu’un autre suit la navigation ou écoute de la musique. La lecture vidéo serait réservée à l’arrêt du véhicule, conformément aux pratiques déjà observées sur Android Automotive.
Mine de rien, cela pourrait concerner un grand nombre de véhicules. Google indique que plus de 250 millions de voitures sont compatibles avec Android Auto dans le monde, avec plusieurs dizaines de modèles embarquant Android Automotive. Le déploiement pourrait se faire progressivement, avec certains marchés ou modèles en priorité avant un accès global.
Une expérience multimédia enrichie et plus cohérente avec Android Automotive
Comme l'ont découvert nos confrères d'Android Authority, La bêta montre également que le lecteur multimédia adopte un nouveau style Material 3 Expressive. La barre de progression et les boutons sont plus nets et les informations sur la lecture restent visibles, même en cas de diffusion Cast.
Le code indique des libellés pour suivre l’état de la connexion. Le contenu peut être projeté vers l’écran principal ou vers un autre appareil dans le véhicule. Les passagers disposeraient alors d’un choix plus large, tandis que le conducteur conserverait une interface simple pour ne gérer que les fonctions essentielles.
Plusieurs scénarios d’usage sont possibles. Un smartphone peut diffuser du contenu sur l’écran central, un autre appareil peut rester actif pour la navigation ou la musique. Les messages d’état et les contrôles visuels assurent une gestion claire des flux. L’ensemble rapproche Android Auto de l’expérience complète proposée par Android Automotive et facilite la cohérence entre les deux plateformes.
Ces changements pourraient rendre les trajets plus agréables. Les passagers auraient plus de contenus à disposition et le conducteur pourrait rester concentré sur la route. L’interface plus claire et les flux Cast simplifieraient la lecture et le contrôle, tout en respectant les limites de sécurité pour la conduite.