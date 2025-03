Les mentions sont assez explicites. On ne sait pour le moment pas comment fonctionnera le mode Auto, mais on peut imaginer que l'interface permettra de choisir une température idéale à maintenir dans l'habitacle puis de laisser Android Auto gérer la ventilation. La fonction SYNC pourrait quant à elle permettre d'obtenir la même température sur les sièges conducteur et passager.

D'autres références moins explicites évoquent le contrôle de la température des sièges, de la vitesse de ventilation ou encore le chauffage des rétroviseurs en cas de gel des vitres extérieures.

Ce nouveau système pourrait s'intégrer à de nouveaux véhicules dépourvus de molettes pour la climatisation. Les constructeurs souhaitent aujourd'hui tirer un trait sur ces commandes manuelles au profit d'écrans sur l'ensemble du tableau de bord. Cette mise à jour d'Android Auto accompagne ce changement et prépare le terrain à des véhicules entièrement pilotables depuis des commandes tactiles.

Du côté d'Apple, la tendance est identique avec le développement d'un nouveau CarPlay qui s'étend sur l'ensemble du tableau de bord, pour afficher la vitesse, le niveau de batterie ou du réservoir de carburant, sans oublier les différents niveaux et la ventilation. Apple a du retard et les premiers véhicules équipés devraient arriver en concession dès cette année.

Si Google semble prête, reste à savoir si les constructeurs automobiles seront enclins à accueillir ce nouveau système dans leurs véhicules dans les prochains mois.