Le changement le plus marquant reste néanmoins l’intégration progressive de Gemini, le nouvel assistant génératif appelé à remplacer Google Assistant. Déployé depuis le mois de novembre, il n’est toutefois pas encore accessible à tous les utilisateurs, y compris lorsque Android Auto 15.9 est installé. Pour rappel, l’outil permet des échanges vocaux plus naturels, sans mot-clé d’activation, ainsi que la gestion de messages, la traduction dans plus de 40 langues ou encore la création de playlists. En navigation, il améliore le signalement des dangers et propose des indications basées sur des repères visuels.

En parallèle, plusieurs éléments découverts dans le code laissent entrevoir des évolutions de l’interface. Le géant de Mountain View travaillerait notamment sur l’adoption du thème Material 3 Expressive pour le lecteur multimédia, avec une barre de progression revisitée et des boutons de contrôle modernisés. Le support de Cast est également évoqué, ce qui permettrait de diffuser du contenu depuis d’autres appareils, une fonctionnalité déjà présente sur Android Automotive.

Enfin, la distribution d’Android Auto 15.9 s’effectue par vagues. Par conséquent, seuls certains appareils sont dans un premier temps concernés par la mise à jour.