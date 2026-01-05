Depuis fin décembre, Google déploie Android Auto 15.9. Bien que plutôt discrète, cette version prépare le terrain aux nouveautés attendues en 2026, avec le retour des widgets et l'intégration progressive de Gemini.
Déployée progressivement via le Google Play Store, Android Auto 15.9 ne va pas modifier votre expérience de conduite. En effet, cette mise à jour se concentre surtout sur des ajustements techniques et une meilleure stabilité. Plusieurs éléments repérés dans le code laissent néanmoins entrevoir les modifications envisagées par le géant américain pour faire évoluer l’interface dans les mois à venir.
Android Auto : une mise à jour discrète… qui prépare le terrain aux évolutions à venir
Qu'on se le dise d'entrée de jeu : Android Auto 15.9 ne bouleversera pas l’expérience utilisateur. Google n’a communiqué que peu de détails sur les apports concrets de cette mise à jour, mais plusieurs ajustements internes sont bel et bien présents. Ils visent notamment à réduire les problèmes de connexion entre le smartphone et le système embarqué, un point régulièrement critiqué par les utilisateurs.
Sur le plan de l'interface, les widgets s'apprêtent enfin à réinvestir les écrans de bord. À l'époque, ces modules se limitaient à afficher la météo dans une barre d'état minimaliste. Google teste désormais une intégration plus ambitieuse : les widgets viendront se placer directement aux côtés des fonctions principales, à la manière des écrans d'accueil sur smartphones. Pour l’instant, seuls le calendrier et la météo sont concernés, avant l’arrivée progressive d’autres applications.
Gemini poursuit son déploiement dans Android Auto
Le changement le plus marquant reste néanmoins l’intégration progressive de Gemini, le nouvel assistant génératif appelé à remplacer Google Assistant. Déployé depuis le mois de novembre, il n’est toutefois pas encore accessible à tous les utilisateurs, y compris lorsque Android Auto 15.9 est installé. Pour rappel, l’outil permet des échanges vocaux plus naturels, sans mot-clé d’activation, ainsi que la gestion de messages, la traduction dans plus de 40 langues ou encore la création de playlists. En navigation, il améliore le signalement des dangers et propose des indications basées sur des repères visuels.
En parallèle, plusieurs éléments découverts dans le code laissent entrevoir des évolutions de l’interface. Le géant de Mountain View travaillerait notamment sur l’adoption du thème Material 3 Expressive pour le lecteur multimédia, avec une barre de progression revisitée et des boutons de contrôle modernisés. Le support de Cast est également évoqué, ce qui permettrait de diffuser du contenu depuis d’autres appareils, une fonctionnalité déjà présente sur Android Automotive.
Enfin, la distribution d’Android Auto 15.9 s’effectue par vagues. Par conséquent, seuls certains appareils sont dans un premier temps concernés par la mise à jour.
