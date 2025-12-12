Vous êtes automobiliste et utilisez Google Maps comme appli GPS ? Cette fonctionnalité qui devrait prochainement arriver va vous sauver la vie, surtout si vous êtes tête en l'air…
Avec plus d'1 milliard d'utilisateurs actifs mensuels, Google Maps s'impose comme la reine des applications de navigation. Ses plus grandes concurrentes, Waze et Apple Plans, disposent tout de même d'une fonctionnalité qui manque encore à l'appel chez le mastodonte de Mountain View. Mais plus pour longtemps, car elle commence à faire son apparition sur iOS dans certaines villes des États-Unis. Et elle devrait, comme d'habitude, être étendue à d'autres régions et à Android par la suite.
Google Maps se rappelle de votre emplacement de parking à votre place
Celle-ci s'adresse avant tout à ceux qui ne sont pas forcément des as pour retrouver leur emplacement de parking. Si un outil existe déjà sur Maps pour le sauvegarder, il nécessite plusieurs manipulations au sein de l'application. Google simplifie drastiquement la démarche en automatisant cette fonctionnalité, a annoncé Rio Akasaka, directeur produit chez Google Maps, dans un post LinkedIn.
Concrètement, l'application détecte lorsque vous vous êtes garé à un endroit, l'enregistre et affiche un pin, ou une petite icône de votre véhicule, à l'emplacement du parking. Celui-ci reste affiché dans l'application, et disparaît une fois que vous remontez à bord et quittez les lieux.
« Pour obtenir les informations de localisation les plus précises possibles, vous pouvez également connecter votre appareil à votre voiture via Bluetooth, CarPlay ou USB. Une fois votre appareil déconnecté, Maps utilise votre position pour enregistrer votre place de stationnement », indique Google. Les emplacements de stationnement ne seront enregistrés que pendant 48 heures, assure la société, tandis que l'utilisateur a la possibilité de désactiver l'option depuis les paramètres de l'application.
D'autres fonctionnalités pour la fin d'année
Google Maps nous gâte en cette fin d'année. Il y a quelques jours, elle déployait quatre nouvelles fonctionnalités, à savoir des conseils personnalisés générés par intelligence artificielle (IA), un onglet Explorer remanié, un meilleur outil de recherche des bornes de recharge et enfin, la possibilité d'utiliser un pseudonyme pour laisser des avis.
De même, elle a mis en place un système permettant de sauvegarder jusqu'à quatre heures d'autonomie en transformant l'expérience visuelle. Ainsi, l'interface bascule en noir et blanc, gomme les reliefs, efface les textures et supprime toute animation superflue.