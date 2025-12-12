Avec plus d'1 milliard d'utilisateurs actifs mensuels, Google Maps s'impose comme la reine des applications de navigation. Ses plus grandes concurrentes, Waze et Apple Plans, disposent tout de même d'une fonctionnalité qui manque encore à l'appel chez le mastodonte de Mountain View. Mais plus pour longtemps, car elle commence à faire son apparition sur iOS dans certaines villes des États-Unis. Et elle devrait, comme d'habitude, être étendue à d'autres régions et à Android par la suite.