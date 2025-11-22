Google Maps intègre désormais des conseils d'initiés élaborés par Google Gemini. Cette fonction s'appuie sur l'intelligence artificielle pour compiler les commentaires de guides locaux et fournir des informations détaillées sur un établissement, au-delà de sa simple fiche descriptive. Les utilisateurs peuvent obtenir des renseignements sur les modalités de réservation, le code vestimentaire applicable, les options de stationnement ou encore les plats non mentionnés sur la carte officielle. Ces indications apparaissent directement sur les fiches des lieux et sont disponibles dès maintenant pour les utilisateurs américains sur Android et iOS.

L'onglet Explorer bénéficie également d'une mise à jour. Il propose dorénavant une sélection de restaurants, d'activités et de sites touristiques populaires à proximité, en s'appuyant sur des données issues de plateformes comme OpenTable et Lonely Planet. Cette fonction est déployée mondialement ce mois-ci sur Android et iOS.