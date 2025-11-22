Google Maps enrichit son application de quatre nouvelles fonctionnalités pensées pour faciliter les déplacements de fin d'année. Ces outils couvrent la découverte de lieux, la recharge des véhicules électriques et la gestion des avis en ligne.
La fin de l'année s'accompagne traditionnellement d'une intensification des déplacements et des activités commerciales. Pour répondre aux besoins des utilisateurs durant cette période généralement chargée pour le commun des mortels, Google déploie quatre nouvelles fonctions dans Google Maps. Ces ajouts visent à améliorer l'expérience de navigation, la planification des trajets et l'interaction avec les commerces locaux.
Google Maps : des conseils personnalisés générés par intelligence artificielle
Google Maps intègre désormais des conseils d'initiés élaborés par Google Gemini. Cette fonction s'appuie sur l'intelligence artificielle pour compiler les commentaires de guides locaux et fournir des informations détaillées sur un établissement, au-delà de sa simple fiche descriptive. Les utilisateurs peuvent obtenir des renseignements sur les modalités de réservation, le code vestimentaire applicable, les options de stationnement ou encore les plats non mentionnés sur la carte officielle. Ces indications apparaissent directement sur les fiches des lieux et sont disponibles dès maintenant pour les utilisateurs américains sur Android et iOS.
L'onglet Explorer bénéficie également d'une mise à jour. Il propose dorénavant une sélection de restaurants, d'activités et de sites touristiques populaires à proximité, en s'appuyant sur des données issues de plateformes comme OpenTable et Lonely Planet. Cette fonction est déployée mondialement ce mois-ci sur Android et iOS.
Google Maps facilite la recharge électrique et la publication d'avis anonymes
Autre nouveauté : Google Maps permet désormais de rechercher des bornes de recharge pour véhicules électriques et d'obtenir des prévisions générées par intelligence artificielle sur leur taux d'occupation à l'arrivée. Ces estimations reposent sur des données historiques et en temps réel. Cette amélioration vise à éviter aux conducteurs de se déplacer vers des bornes déjà saturées. Le déploiement débutera dès la semaine prochaine à l'échelle mondiale sur Android Auto et dans les véhicules qui ont Google Maps directement intégré au tableau de bord.
Enfin, les utilisateurs peuvent à présent choisir un pseudonyme et une photo distincts pour leurs avis sur Google Maps, sans devoir utiliser leur identité réelle. Cette option sera accessible avant la fin du mois sur Android, iOS et la version web dans le monde entier.