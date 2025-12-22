Au premier abord, l'idée de l'écran partagé est brillante. Navigation d'un côté, musique de l'autre, tout est visible. Sauf que dans les faits, ça ne tient pas longtemps. Dès le premier feu rouge, vous voulez vérifier votre prochaine sortie, et bim le lecteur audio disparaît. Vous voulez zapper cette chanson horrible ? Hop, plus de carte du centre-ville et ses rues à sens unique.

Et sur les trajets un peu plus compliqués, c'est l'usine à gaz. Périphérique bondé, intersections rapprochées, notifications qui s'accumulent... Vous passez votre temps à jongler entre les applis au lieu de regarder la route. Et franchement, c'est exactement le contraire de ce qu'on attend d'un système censé faciliter la conduite.

Même les habitués finissent par galérer. Chaque manipulation devient un petit casse-tête qui détourne l'attention. Sur un trajet inconnu, c'est encore pire : vous ratez facilement une sortie parce que vous étiez en train de remettre la musique.