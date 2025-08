TofVW

Bah oui tiens, quelle bonne idée de proposer une appli qui permet de regarder YouTube sur l’écran de son autoradio !

Ces fonctionnalités ne doivent être utilisées que lorsque le véhicule est à l’arrêt : sur une aire de repos, dans un bouchon totalement immobilisé ou en tant que passager.

Sur une aire de repos oui, mais dans un bouchon c’est un grand NON. Et en tant que passager, c’est non aussi puisque le conducteur peut lui aussi regarder et la Loi est très claire à ce sujet.

Vraiment Clubic, supprimez vite cet article, c’est vraiment la dernière appli qui mérite une publicité.