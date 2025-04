Il n’existait, jusqu’à présent, aucune application officielle permettant d’utiliser les caméras embarquées d’un véhicule sous Android Auto comme dashcam. Google vient de combler ce vide en publiant le code source d’un outil conçu spécifiquement pour cela. On peut dire qu'on ne chôme pas chez Google, avec la mise à jour d'Android Auto 14.0, alors que du côté de l'UE, on retoque son interopérabilité.

L’application, non disponible sur les boutiques classiques, doit être intégrée directement par les constructeurs automobiles dans le système du véhicule. Elle permet d’enregistrer des séquences vidéo de manière automatique ou manuelle, selon les circonstances. L’utilisateur n’a rien à installer. L’idée est de fournir une base fonctionnelle que les marques pourront adapter librement à leurs modèles. L’application s’appuie sur les caméras déjà présentes à bord, tout en respectant les capacités de stockage du véhicule. Elle peut enregistrer l’heure, la date, et parfois même la position GPS, selon les capteurs disponibles. Google ne nomme aucun partenaire pour l’instant. Le projet reste ouvert et modulable.